Дослідники зробили несподіване відкриття: на цій місцевості пройшов потужний торнадо, який ніхто не бачив. Подія залишилася непоміченою, залишивши лише довгий слід на ландшафті, пише The Daily Galaxy.

Як вдалося виявити цей "шрам"?

Одного дня спелеолог переглядав Google Earth і помітив дивну лінію, що перетинає суху місцевість. Після цього на неї звернули увагу науковці, які почали вивчати супутникові знімки та дані з місця.

Річ у тім, що рівнина Налларбор – дуже віддалене місце та тут майже ніхто не живе. Тому навіть потужні погодні явища там можуть залишитися непоміченими. А єдиним способом зрозуміти, що насправді сталося, залишаються супутникові знімки та подальші польові дослідження.

Що вдалося з'ясувати дослідникам?

Цей шрам простягається приблизно на 11 кілометрів, а його ширина становить від 160 до 250 метрів. Він проходить через території Західної та Південної Австралії.

Вчені виявили це утворення, коли порівнювали супутникові знімки, зроблені у різний час, мовиться у дослідженні опублікованому в Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science.

Їм вдалося з'ясувати, що цей слід з’явився між 16 і 18 листопада 2022 року. Приблизно у цей самий період на знімках у цьому районі були помітні круглі сині плями. Ймовірно, це були тимчасові калюжі води, що залишилися після дощів.

Дослідники пов'язали ці ознаки з потужною штормовою системою, яка проходила через регіон. Сам "шрам" простягається приблизно за 20 кілометрів на північ від Трансавстралійської залізниці та приблизно за 90 кілометрів на північний схід від Форреста, колишнього залізничного поселення.

Точне розташування загадкового ерозійного "шраму" / Фото взято із Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science

Наскільки сильним був торнадо, що пройшов цією місцевістю?

Коли науковці прибули на місце через кілька місяців, вони виявили характерні циклоїдальні сліди вздовж смуги. Як пояснив метеоролог із Центрального Мічиганського університету доктор Джон Аллен, такі циклоїдальні сліди досить помітні, і їх можна побачити після торнадо, зокрема у США, повідомляє ABC Australia.

Якщо на цій місцевості не було повені, що може бути альтернативною причиною, – то поява таких слідів ще більше підтверджує цей аргумент,

– підкреслив фахівець.



На західній стороні "шраму" чітко видно циклоїдні сліди / Фото взято із Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science

За оцінками вчених, інтенсивність торнадо могла сягати рівня F2 – F3, а швидкість вітру перевищувати 200 кілометрів на годину. Ймовірно, він рухався із заходу на схід і обертався за годинниковою стрілкою. Тривало все від 7 до 13 хвилин.

Дані про погоду на той час також показують велику кількість хмар і сильні дощі. Це підтверджує припущення, що такі особливості рельєфу утворилися внаслідок потужного шторму. Дослідники додають, що ерозія вздовж "шраму" свідчить про серйозну дію на землю – вздовж усього шляху торнадо можна побачити бруд і відірвані шматки рослин.



Ці характерні циклоїдальні сліди є типовим свідченням траєкторії руху торнадо / Фото взято із Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science

Чому ж його ніхто не помітив?

Але навіть за такої сили торнадо не зачепив жодного міста чи об'єкта інфраструктури. Рівнина Налларбор – вкрай ізольована, з величезними ділянками плоскої, безлісної землі, і людська діяльність тут дуже обмежена.

За словами дослідників, саме ця ізоляція пояснює, чому стихія залишилася непоміченою. До цього тут було зареєстровано лише три торнадо. І, що цікаво, всі вони відбулися у листопаді, як і цей. Такі події вказують на сезонний характер явища, хоча місцевість залишається погано вивченою.

"Шрам" було видно навіть через 18 місяців після торнадо. А тут усе просто: у такому посушливому середовищі рослинність зростає повільно, тому земля ще не повністю відновилася.

Зазвичай торнадо привертають нашу увагу, коли ми бачимо його наслідки або у контексті побоювань щодо масштабів майбутніх руйнувань. Але тут він, по суті, просто залишив свій слід на поверхні рівнини Нуларбор. І оскільки рослинності там мало, його було добре видно протягом тривалого часу,

– зазначає автор дослідження Матей Ліпар, фізичний географ зі Словенської академії наук і мистецтв.

Він додає, що вчені отримали рідкісну можливість. Адже вони змогли вивчити наслідки, коли після шторму минуло багато часу.

