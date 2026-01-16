Про це пише 24 Канал з посилання на Книгу рекордів Гіннеса.

Який найгостріший перець у світі?

На сьогодні титул найгострішого перцю у світі отримує Pepper X. Його показник 2 693 000 одиниць за шкалою Сковілла. У "Каролінського женця", який тримав першість "пекучості" дуже довгий час ,було 2 200 000 SHU (для контексту, а от сорт гострого перцю Халапеньйо має від 3 000 до 8 000 SHU).

Цікаво! Шкала Сковілла використовується для вимірювання гостроти перцю чилі, яка оцінює концентрацію капсаїцину (речовини, що викликає печіння) в одиницях пекучості Сковілла (SHU).

Цей перець створений Едом Каррі (тим самим, хто подарував світу Carolina Reaper). Ед вирощував перець на своїй фермі більше 10 років, схрещуючи його з деякими зі своїх найгостріших перців, щоб збільшити вміст капсаїцину.

Ед каже, що з'їсти цей перець наважуються одиниці. Особливо, коли бачать, які муки переживають ті, хто його скуштував.

Який на вигляд найгостріший перець у світі: дивіться відео

Коли я спробував його, то три з половиною години відчував жар. Потім з’явилися судоми. Ці судоми жахливі! Приблизно годину я лежав плазом на доріжці біля дому під дощем і стогнав від болю,

– розповів Каррі

Загалом цей перець занесений у Книгу рекордів Гіннеса.

