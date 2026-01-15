Про це пише 24 Канал з посиланням на History Snob.

Які передбачення справді збулися?

Друга світова війна

Фердинанд Фош у 1919 році назвав Версальський договір "перемир’ям на 20 років". Це передбачення насправді вражає точністю, адже Друга світова війна почалася майже рівно через 2 десятиліття.

Глобальний бездротовий зв'язок

Бачення Ніколи Тесли на початку 1900-х років про персональні бездротові пристрої здавалося не те, що неможливим, але дуже незвичним. Він описував миттєвий доступ до новин та взаємопов'язані світові ринки за десятиліття до появи цієї технології. Як ми бачимо, сучасні мобільні мережі та інтернет перегукуються з його прогнозами.



Є передбачення, які справді збулися

Навушники

Американський письменник і сценарист Бредбері писав про "морські мушлі" та "радіоприймачі-наперстки" для внутрішньовушного прослуховування – задовго до того, як ця концепція взагалі обговорювалася науково. Зараз більшість людей у ​​всьому світі мають ці навушники.

Смерть Марка Твена

Марк Твен передбачив власну загибель у 1909 році. Він народився під час появи комети Галлея. Він заявив, що "згасне", коли вона повернеться. Так і сталося: 21 квітня 1910 року, через день після повернення комети, Твен помер.

