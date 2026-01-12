Про це пише 24 Канал з посиланням на IFL science.

Який найрідкісніший дорогоцінний камінь?

Найрідкісніший дорогоцінний камінь у світі виготовлений з кявтуїту, прозорого червонувато-помаранчевого мінералу. Він єдиний у своєму роді.

Цей унікальний екземпляр зберігається в Музеї природної історії округу Лос-Анджелес.

Його знайшли у М'янмі понад десяток років тому, а саме у 2015 році. Невідомий мінерал відправили на дослідження і після вивчення його хімічного складу та властивостей він був офіційно визнаний Міжнародної мінералогічною асоціацію новим мінералом.

Зразок розрізали на дорогоцінний камінь вагою 1,61 карата для подальших досліджень. Кявтуїт має асиметричну структуру та твердість за шкалою Мооса 5,5. Відповідно до даних, камінь утворився глибоко під землею в пегматиті – магматичній гірській породі.

Основні компоненти кявтуїту – вісмут та сурма. На думку вчених, рідкість каменю пов'язана з унікальними умовами його утворення, які виникли фактично тільки в одному місці на Землі.

М'янма, звідки він походить, є чимось на зразок "розсадника" рідкісних мінералів. Наприклад, жадеїт – найміцніший природний мінерал та пейніт – другий за рідкісністю мінерал у світі.

Ціна найрідкіснішого мінералу у світі тримається у таємниці.