Про це пише Discover Wildlife, посилаючись на дослідження у журналі Current Biology, інформує 24 Канал.

Дивіться також Так кішки діють перед приходом біди: які знаки вони подають

Що відомо про пташку роду вашер?

Дослідники кажуть, що спів таких пташок створюється завдяки налагодженій комбінації спеціалізованої анатомії голосових органів, точного контролю дихання та швидкого переключення між джерелами звуку.

Цікаво! Всі птахи, серед яких і вашери, видають звуки за допомогою сиринкса – голосового органу з двома незалежними джерелами звуку, по одному з кожного боку.

"У сиринксі вашера вражає те, що ліва пара голосових складок набагато більша за праву", – пояснив біолог з Університету Юти, який очолював дослідження, Франц Голлер.



Пташка роду вашер / Фото Unsplash (Vijayalakshmi Nidugondi)

Вчені вважають, що вищі звукові частоти створюються на меншій правій стороні сиринкса, тоді як більша ліва сторона створює нижчі звуки. Відтак, вашери швидко перемикаючись між двома сторонами, створюють булькаючий ефект, який надає їхньому співу звук, що схожий на шум води.

Крім цього, птахи використовують незвичайну техніку дихання, аби сформувати свою мелодію. Нейробіолог Брентон Купер вказує, що вашери на короткий час затримують дихання, аби створити тиск у сиринксі. Коли цей тиск раптово звільняється, він створює різкий звук, який нагадує плескіт.