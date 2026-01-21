Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One. Відповідну інформацію поширили у виданні Popular Science.

Дивіться також Історії, які дивують: 4 відомих передбачення, які збулися

Що відомо про це поховання?

"Чорна смерть" знищила до половини всього населення Європи між 1346 і 1353 роками, тому по всьому континенту є багато поховань жертв хвороби.

Тогочасні звіти із Тюрингії – землі в центральній Німеччині, свідчать, що біля міста Ерфурта під час спалаху чуми у 1350 році померло близько 12 тисяч людей. Тепер команда археологів стверджує, що виявила масове поховання тих часів.

Наші результати переконливо свідчать про те, що ми точно визначили одне з масових поховань чуми, описаних в Ерфуртських хроніках,

– заявив співавтор дослідження та географ Лейпцизького університету Міхаель Хайн.

Біля села Нойзес науковці проаналізували ґрунт методом картографування електричного опору. Пропускаючи струм у землю та вимірюючи напругу, команда знайшла ділянку розміром орієнтовано 9 на 15 на 3,5 метра, де розподіл підземних осадів був помітно порушеним. Вони отримали зразки геологічних матеріалів, в яких виявили фрагменти людських останків. Через додаткове радіовуглецеве датуваня вдалося з'ясувати, що залишки датуються 14 століттям. Як вказують в матеріалі, в цілому, це вказує на середньовічне братське поховання.

За даними науковців, вибір місця для поховання вказує на те, що померлих там закопували, перемішуючи із ґрунтом, який відрізнявся від землі поблизу. Поселення, ймовірно, жило завдяки чорнозему поблизу. Однак його мешканці викопали могильну яму в більш сухій ділянці далеко за межами стін Нойзеса. Вчені вказують, що так місцеві намагалися захиститися від поширення чуми.

Загалом гіпотеза команди не може бути підтверджена без проведення фактичних розкопок на місці.

Чим незвична знахідка в Уельсі?