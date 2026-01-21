Ці тварини можуть витратити до половини дня на догляд за собою. Але це лише одна з причин, чому коти так смачно пахнуть, повідомляє "Світ домашніх тварин".

Чому коти так часто вмиваються?

Коти постійно себе миють, видаляючи таким чином запах їжі та пил. Але вмиваються тваринки не тільки для підтримки чистоти. Такі ритуали допомагають їм регулювати температуру тіла та живити шерсть натуральними оліями. Коли ваш улюбленець проводить язиком по шерсті – його шорстка текстура працює як маленький гребінець.

Водночас тілом розподіляється спеціальне шкірне сало, яке виробляє котячий організм. Воно забезпечує водонепроникність шерсті та зволожує шкіру. Крім того, цей маслянистий секрет має унікальний для кожної кішки запах. Фактично це їхній особистий парфум, який надає запаху котів особливої привабливості.

А ще, на відміну від собак, слина котів має менше бактерій з різким запахом.

Яку роль відіграє запах для самих котів?

У ДНК котів все ще зберігаються риси давніх кішок. Дикі представники сімейства котячих часто маскують свій запах під час полювання, щоб не злякати потенційну здобич.

Крім того, за запахом інші хижаки, які полюють на котів, можуть дізнатися про їх місцеперебування. Отже, постійне вмивання може стати способом залишитись у безпеці.

Завдяки чому запах котів стає таким приємним?

Коти мають пахучі залози, розташовані в різних частинах їхнього тіла, зокрема на щоках, лобі, підборідді та на хвості. Ці залози виробляють феромони – хімічні сигнали, які використовують коти для спілкування один з одним. Коли кішка треться мордочкою об якийсь предмет чи людину – вона залишає свій запах, таким чином мітячи свою територію, пише UahPet.

Більшість із цих залоз виробляють приємні запахи. Для людини кішка може пахнути фруктами або просто солодким, теплим і затишним. Це багато в чому залежить від стану тварини та як вона почувається поруч із вами.

Аромати, які виділяють ваші улюбленці, залежать від їхнього настрою або рівня стресу. Наприклад, відразу після сну ви можете відчути, що ваш кіт пахне чимось схожим на горіхи. Цей запах іде від голови пухнастика – за його маленькими вушками виділяються феромони, завдяки яким кіт виражає свою прихильність і наскільки йому комфортно.

Крім того, наскільки приємним є запах котів, залежить і від нас самих, точніше від наших почуттів до улюбленців. Простими словами: ваш кіт може так смачно пахнути вам, просто тому що ви його любите. З цієї ж причини нам може здаватися, що аромат, який іде від інших котів, є не таким привабливим.

Ще однією причиною приємного запаху котів є наш будинок. Речі у квартирі можуть вплинути на пухнастиків і трохи змінити їхній запах, оскільки коти можуть на собі переносити аромати, які їх оточують. Водночас, регулярно перебуваючи в одному приміщенні з улюбленцем, ваш мозок починає асоціювати його запах з теплом, затишком та радістю – простіше кажучи, зі своїм будинком.

Також важливим є, наскільки добре харчується ваш котик. Збалансоване харчування та достатнє споживання рідини допомагають підтримувати блискучу шерсть і приємний запах улюбленців.

Чим пахнуть лапки вашого вихованця?

Багато господарів порівнюють цей запах із кукурудзяними чіпсами. Річ у тому, що лапи тварин виділяють феромони, які маркують територію.

Якщо ви коли-небудь бачили, як ваш котик начебто розминає вас чи якийсь м’який предмет, то він заявляє своє право на цей предмет або людину. Цей рух стимулює залози в подушечках лап, які у поєднанні з дріжджовим ароматом бактерій і створюють знайомий усім запах.

Що робити, якщо ваш кіт почав пахнути гірше?

Тварини використовують хімічні сигнали, які ми сприймаємо як запахи, щоби висловити різні почуття. Так що якщо ви помітили, що ваш улюбленець пахне інакше або навіть неприємно протягом декількох днів – вам варто звернути на це увагу та проконсультуватися з ветеринарним лікарем.

Такі зміни можуть бути ознакою стресу чи хвороби у тварини. Хоча причиною поганого запаху може бути й те, ваш пухнастий друг просто невдало повалявся в клумбі під час прогулянки.

Як коти попереджають про небезпеку?

Раптова тривога чи паніка. Безпричинне шипіння, спроби втекти з приміщення чи ховання.

Застигання та концентрація. Кіт напружено дивиться в одну точку, притискається до підлоги. Так він може фіксувати приховане джерело вібрації чи звуку – наприклад, несправну проводку чи рух шкідників.

Відмова від їжі. Якщо кіт не їсть понад добу, це часто сприймають як "поганий знак" для всієї родини, проте це "гучний" сигнал про проблему зі здоров'ям самої тварини – біль, хворобу чи стрес.

