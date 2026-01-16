Коли кішка дивиться на людину, вона бачить не чіткі риси, а силует, рухи та емоції, Докладніше про те, як коти сприймають світ і у яких кольорах усе бачать – розповість 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Що саме бачать коти?
Коти мають дуже гострий зір. Вони помічають найменші коливання, тіні, пилинки. Ба більше, ці тварини бачать у 6 – 8 разів краще за людей у темряві, вловлюючи ультрафіолет і відблиски.
Їхній зір є дихроматичним. Це означає, що вони сприймають навколишній світ переважно у відтінках сірого, синього та жовтого кольорів. Червоний і зелений спектри для них є тьмяними або невиразними.
Також їм притаманне надшироке поле зору: 200° проти 180° у людей, що дає кращий периферичний зір. Людське обличчя на великій відстані для кота має розмитий вигляд. Чітко бачити господаря тварина може лише на дистанції від 1 до 6 метрів.
Що коти "читає" у погляді людини?
- Емоції та наміри: через тон голосу, міміку, енергетику, коти розуміють ваш настрій – чи ви роздратовані, чи спокійні, чи щасливі.
- Члена родини: вона бачить вас як великого, але турботливого "члена зграї", що годує та з яким можна гратися, а нявчання може означати сприйняття вас як материнської фігури.
- Знайомі обличчя: коти чудово розпізнають своїх господарів завдяки зору, голосу та запаху.
Як коти через зір виражають емоції?
Повільне кліпання – це котяча "усмішка", знак довіри та любові. Якщо ж ви помічаєте у вашого улюбленця зосереджений погляд – це може означати цікавість, увагу до ваших дій або спробу зчитати ваші наміри.
Отже, дивлячись на вас, коти сприймають цілий комплекс візуальних, звукових і енергетичних сигналів, щоб зрозуміти, чи безпечна ситуація, чи варто підійти, чи краще триматися якомога далі.
Чому коти люблять спати біля ваших ніг?
Домашні коти походять з посушливих пустельних районів, а саме з Близького Сходу. Тому їх тягне до тепла, особливо коли вони сплять. Це допомагає пухнастим знизити температури тіла.
Пошук безпечного місця для сну є інстинктивною поведінкою котів, оскільки в такому стані вони найбільш уразливі в дикій природі. Якщо ваша кішка любить лежати та спати між ваших ніг – отже, ви для них найбезпечніше місце.
Однією з важливих особливостей поведінки котів є те, що вони зі своєю другою половинкою або братами чи сестрами люблять спати разом. Якщо ваша кішка спить на вас – вона демонструє свою любов і прихильність.
Коти від природи люблять бути високо, триматися якомога далі від небезпеки та мати гарний огляд кімнати. Вибір місця для сну на ногах власника означає, що вони можуть почуватися в безпеці та спостерігати за навколишнім середовищем, не рухаючись.
Котам також потрібні періоди глибокого сну, коли вони можуть повністю розслабитися. Такі відчуття вони отримують, коли залазять на руки чи ноги власника або перебувають біля нього.
