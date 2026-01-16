Коли кішка дивиться на людину, вона бачить не чіткі риси, а силует, рухи та емоції, Докладніше про те, як коти сприймають світ і у яких кольорах усе бачать – розповість 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Цікаво Унікальний ідентифікатор: чим особливі котячі носики

Що саме бачать коти?

Коти мають дуже гострий зір. Вони помічають найменші коливання, тіні, пилинки. Ба більше, ці тварини бачать у 6 – 8 разів краще за людей у темряві, вловлюючи ультрафіолет і відблиски.

Їхній зір є дихроматичним. Це означає, що вони сприймають навколишній світ переважно у відтінках сірого, синього та жовтого кольорів. Червоний і зелений спектри для них є тьмяними або невиразними.

Також їм притаманне надшироке поле зору: 200° проти 180° у людей, що дає кращий периферичний зір. Людське обличчя на великій відстані для кота має розмитий вигляд. Чітко бачити господаря тварина може лише на дистанції від 1 до 6 метрів.

Що коти "читає" у погляді людини?

Емоції та наміри: через тон голосу, міміку, енергетику, коти розуміють ваш настрій – чи ви роздратовані, чи спокійні, чи щасливі.

через тон голосу, міміку, енергетику, коти розуміють ваш настрій – чи ви роздратовані, чи спокійні, чи щасливі. Члена родини: вона бачить вас як великого, але турботливого "члена зграї", що годує та з яким можна гратися, а нявчання може означати сприйняття вас як материнської фігури.

вона бачить вас як великого, але турботливого "члена зграї", що годує та з яким можна гратися, а нявчання може означати сприйняття вас як материнської фігури. Знайомі обличчя: коти чудово розпізнають своїх господарів завдяки зору, голосу та запаху.

Як коти через зір виражають емоції?

Повільне кліпання – це котяча "усмішка", знак довіри та любові. Якщо ж ви помічаєте у вашого улюбленця зосереджений погляд – це може означати цікавість, увагу до ваших дій або спробу зчитати ваші наміри.

Отже, дивлячись на вас, коти сприймають цілий комплекс візуальних, звукових і енергетичних сигналів, щоб зрозуміти, чи безпечна ситуація, чи варто підійти, чи краще триматися якомога далі.

Чому коти люблять спати біля ваших ніг?

Домашні коти походять з посушливих пустельних районів, а саме з Близького Сходу. Тому їх тягне до тепла, особливо коли вони сплять. Це допомагає пухнастим знизити температури тіла .

Пошук безпечного місця для сну є інстинктивною поведінкою котів, оскільки в такому стані вони найбільш уразливі в дикій природі. Якщо ваша кішка любить лежати та спати між ваших ніг – отже, ви для них найбезпечніше місце.

Однією з важливих особливостей поведінки котів є те, що вони зі своєю другою половинкою або братами чи сестрами люблять спати разом. Якщо ваша кішка спить на вас – вона демонструє свою любов і прихильність.

Коти від природи люблять бути високо, триматися якомога далі від небезпеки та мати гарний огляд кімнати. Вибір місця для сну на ногах власника означає, що вони можуть почуватися в безпеці та спостерігати за навколишнім середовищем , не рухаючись.

Котам також потрібні періоди глибокого сну, коли вони можуть повністю розслабитися. Такі відчуття вони отримують, коли залазять на руки чи ноги власника або перебувають біля нього.

Докладніше, а також інші причини, чому коту подобається спати біля наших ніг, – читайте в матеріалі 24 Каналу.