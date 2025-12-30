Цю особливість волохатих тварин можна порівняти з відбитками пальців людини. Чим особливі котячі носики – розповість 24 Канал з посиланням на Acepet.
Яку особливість приховує котячий носик?
Кожен кіт або кішка має свій неповторний носик. Подібно до відбитків пальців людини, котячий ніс має унікальний візерунок з горбків і борозен. Ці візерунки постійні, незмінні та унікальні, і їх неможливо відтворити.
Останнім часом виник інтерес до використання відбитків носа у котів для надійного розпізнавання та відстеження. Сьогодні така концепція вже використовується в деяких системах ідентифікації собак.
Тобто у майбутньому котики зможуть відкривати двері за допомогою свого носа. Або ж на основі цього ідентифікатора видаватимуть корм автоматичні годівниці.
Що ще особливого в котячих носиках?
Всупереч поширеній думці, що ніс кішки повинен бути рожевим, він завжди того ж кольору, що і подушечки лап, тому може бути чорним або плямистим.
Для кішок ніс є важливим інструментом, оскільки вони комунікують з іншими котами через запахи. Зокрема, феромони, які кішки залишають у своїх екскрементах чи сечі, за запахом є зовсім невловимими для людини.
Як коти кажуть "дякую"?
Коти висловлюють вдячність за допомогою деяких знаків.
Зокрема, вони можуть принести вам "подарунок" – це може бути, як улюблена іграшка, так і навіть здобич.
Також, якщо ваша кішка не відходить від вас ні на крок, – це ознака того, що вона обожнює вашу компанію.
Ще один спосіб вираження подяки у котів – це тертя головою.
Ще один спосіб вираження подяки у котів – це тертя головою.