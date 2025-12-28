Про це пише 24 Канал з посиланням на Paradepets.
Як кішки висловлюють вдячність?
Ветеринар Джулі Хант розповіла про 8 зворушливих способів, якими котик показує вам свою любов, і деякі з них вас можуть бути для вас неочікуваними.
1. Приносять "подарунки"
Кішки демонструють свою вдячність, приносячи вам щось особливе – від улюбленої іграшки до навіть здобичі. Деякі фахівці вбачають у цьому прояв любові, інші – інстинкт, подібний до того, як мати-кішка вчить кошенят полювати.
2. Скрізь слідують за вами
Якщо ваша кішка не відходить від вас ні на крок, це ознака того, що вона обожнює вашу компанію. Бажання бути поруч – це справжній комплімент. Можна заохочувати таку поведінку легкими погладжуваннями під час пересування по дому.
3. Труться головою об вас
Тертя головою – це ще один спосіб. У кішок є пахучі залози з боків мордочки, тому, коли вони б'ються або труться об вас, вони поширюють свій запах і позначають вас як свого. Це також сигналізує про те, що ви – безпечна, така, що заслуговує на довіру і знайома людина в їхньому світі.
Коли котики труться головою, вони виявляють любов / Фото Unsplash Tuqa Nabi
4. Повільно моргають
Повільне кліпання – це котячий еквівалент обіймів чи поцілунків. Якщо ви відповісте тим самим, кішка може підійти ближче або навіть застрибнути на коліна.
5. Сплять на вас або поруч
Для котиків спати біля господаря – це вищий прояв комфорту та прихильності. Кішка відчуває себе в повній безпеці тільки поруч з вами.
6. "Місять" вас лапами
Цей ритмічний рух лапами походить з дитячого віку, коли котенята стимулювали приплив молока в матері. У дорослих кішок це ознака глибокої задоволеності, довіри та любові.
7. Тепло вітають удома
Зустріч біля дверей, а іноді й перевертання на спину з демонстрацією живота – це явний знак радості та довіри. Показування живота робить кішку вразливою, тому такий жест говорить про повну відданість.
8. Люблять лизнути
Матері-кішки вилизують своїх кошенят, тому така поведінка може виражати батьківську форму любові, каже фахівець. Деякі кішки, які сформували тісні зв'язки в будинку, також можуть лизнути одна одну.
Чи всі коти люблять, коли їх тримають на руках?
Деякі котики обожнюють обійми та муркочуть від задоволення, коли їх тримають на руках, тоді як інші пручаються, дряпаються чи навіть кусаються.
Є щонайменше 6 причин, які виокремили ветеринари, через які кіт може не любити, коли його тримають на руках.
Така реакція може мати різні причини – від інстинктів до минулого досвіду чи здоров'я. Важливо поважати кордони тварини: якщо кіт виривається, це сигнал небезпеки чи дискомфорту для нього.