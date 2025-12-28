Про це пише 24 Канал з посиланням на Paradepets.

Як кішки висловлюють вдячність?

Ветеринар Джулі Хант розповіла про 8 зворушливих способів, якими котик показує вам свою любов, і деякі з них вас можуть бути для вас неочікуваними.

1. Приносять "подарунки"

Кішки демонструють свою вдячність, приносячи вам щось особливе – від улюбленої іграшки до навіть здобичі. Деякі фахівці вбачають у цьому прояв любові, інші – інстинкт, подібний до того, як мати-кішка вчить кошенят полювати.

2. Скрізь слідують за вами

Якщо ваша кішка не відходить від вас ні на крок, це ознака того, що вона обожнює вашу компанію. Бажання бути поруч – це справжній комплімент. Можна заохочувати таку поведінку легкими погладжуваннями під час пересування по дому.

3. Труться головою об вас

Тертя головою – це ще один спосіб. У кішок є пахучі залози з боків мордочки, тому, коли вони б'ються або труться об вас, вони поширюють свій запах і позначають вас як свого. Це також сигналізує про те, що ви – безпечна, така, що заслуговує на довіру і знайома людина в їхньому світі.



Коли котики труться головою, вони виявляють любов / Фото Unsplash Tuqa Nabi

4. Повільно моргають

Повільне кліпання – це котячий еквівалент обіймів чи поцілунків. Якщо ви відповісте тим самим, кішка може підійти ближче або навіть застрибнути на коліна.

5. Сплять на вас або поруч

Для котиків спати біля господаря – це вищий прояв комфорту та прихильності. Кішка відчуває себе в повній безпеці тільки поруч з вами.

6. "Місять" вас лапами

Цей ритмічний рух лапами походить з дитячого віку, коли котенята стимулювали приплив молока в матері. У дорослих кішок це ознака глибокої задоволеності, довіри та любові.

7. Тепло вітають удома

Зустріч біля дверей, а іноді й перевертання на спину з демонстрацією живота – це явний знак радості та довіри. Показування живота робить кішку вразливою, тому такий жест говорить про повну відданість.

8. Люблять лизнути

Матері-кішки вилизують своїх кошенят, тому така поведінка може виражати батьківську форму любові, каже фахівець. Деякі кішки, які сформували тісні зв'язки в будинку, також можуть лизнути одна одну.

Чи всі коти люблять, коли їх тримають на руках?