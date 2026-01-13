Дуже давно у небі "панував" птах розміром з невеликий літак. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Що відомо про найважчого птаха в історії?

Йдеться про птаха під назвою аргентавіс (Argentavis magnificens). Він був надзвичайним майже за всіма біологічними стандартами. З незбагненним розмахом крил і масою тіла, він залишається найважчим літаючим птахом.

Вказується, що аргентавіс жив у пізньому міоцені, приблизно 6 – 8 мільйонів років тому на території сучасної центральної та північно-західної Аргентини. Цей вид належав до вимерлої групи великих хижих птахів Teratornithidae.

Водночас на відміну від багатьох доісторичних тварин, про яких ми знаємо лише за фрагментарними останками, аргентавіс напрочуд добре вивчений. Це завдяки добре збереженим кісткам крил, елементам ніг та скам'янілостям плечового пояса. На основі отриманих даних фахівці реконструювали цього дивовижного птаха.

Дослідження 2007 року вказало, що розмах крил аргентавіса міг сягати від 5 до 7 метрів. Це птах із найширшими крилами в історії науки.

Вчені припускають, що аргентавіс важив близько 70-80 кілограмів. Представники цього виду були важчими за будь-якого летючого птаха в історії. Однак, попри свої неймовірні розміри, аргентавіс точно не був незграбним. Характер його довгих ніг та лап, свідчить про те, що він, ймовірно, проводив багато часу на суші, ефективно пересуваючись відкритими рівнинами.

Аргентавіс, найімовірніше, був опортуністичною м'ясоїдною твариною і падальщиком, про що свідчать дані дослідження 2013 року. Цей птах міг полювати на дрібну та середню здобич.

Відповідно до результатів дослідження 2022 року, аргентавіс не часто змахував своїми крилами під час польоту. Ці птахи не могли би підтримувати тривалі періоди активного польоту, як це притаманно дрібнішим птахам.

Аргентавіс був майстром в подоланні величезних відстаней, втрачаючи дуже мало висоти, подібно до сучасного планера. Згідно з різними дослідженнями, птах міг літати зі швидкістю близько 60 – 70 кілометрів за годину

Водночас зліт, ймовірно, був найскладнішою частиною польоту. Він міг використовувати кілька гіпотетичних стратегій зльоту, включно зі зльотом із нахилу, використанням зустрічного вітру і зльотом за високої температури повітря.