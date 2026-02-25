Насправді цьому є цілком логічне пояснення. Про це пише bbc earth.

Що швидше: куля для боулінгу чи пір'їнка?

З дитинства ми звикли бачити, що пірʼїнка, яка є доволі легенькою, повільно спадає вниз. Водночас важка куля летить наче "каменем" вниз.

Але сила тяжіння притягує обидва ці об'єкти до Землі абсолютно однаково з абсолютно однаковою силою – то чому ж вони падають з різною швидкістю? Повільніше падіння пір'їни відбувається через протилежну силу опору повітря. Між пір'їнкою та повітрям тертя більше, ніж з кулею для боулінгу. Через це вона падає на землю набагато повільніше, ніж куля для боулінгу.

Однак, якщо помістити ці два об'єкти у вакуумну камеру NASA, яка прибирає все повітря з кімнати, результати будуть зовсім іншими. Оскільки повітря більше немає, немає й протидіючої сили – це змушує перо та кулю для боулінгу падати на землю одночасно,

– розповіли фахівці.

