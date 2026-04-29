Але навіщо загинають туалетний папір у готелях буквою V або у трикутник і звідки взагалі взялася ця традиція. Про це розповість 24 Канал.

Коли та чому зародилася така традиція?

Почалось усе близько 40 років тому. І наразі ніхто точно сказати не може, яка причина.

Як писав у 2011 році у свої авторській колонці на сайті радіо NPR Роберт Крулвіч, раніше так ніхто не робив. Однак зараз складання туалетного паперу стало всесвітнім явищем у готельному бізнесі. І таке можна помітити не лише у дорогих готелях чи розвинутих країнах.

До прикладу, британська наукова журналістка Сьюзан Блекмор помітила, що в одному з гостьових будинків десь у глибині сільської Південної Азії до стіни був прикріплений дешевий рулон туалетного паперу, і його теж склали у трикутник.

Водночас у більш фешенебельних готелях таке складання туалетного паперу стає все хитромудрішим. Це наочно демонструє, як навіть звичайнісінькі рутинні обов'язки можуть стати джерелом для творчості. Для декого складання туалетного паперу – це не просто спосіб поширити ідею чистоти, а спосіб привнести життя та індивідуальність до кімнати, пише ресурс Mental Floss.

Така невелика прикраса може підняти настрій гостю та залишити незабутнє враження від його подорожі. У певному сенсі це схоже на інші готельні фішки, такі як фігурки з рушників або ретельно розставлені подушки. Загалом ці деталі нічого не змінюють і не порушують, але, безумовно, покращують враження від номера. Вони свідчать про турботу, старання та увагу до деталей.

Складання туалетного паперу у трикутник – така ж сама готельна фішка, як фігурки з рушників або ретельно розставлені подушки / Фото Unsplash

Яке послання передають покоївки таким складанням?

На перший погляд, складання паперу у трикутник може здатися декоративним елементом – своєрідним завершальним штрихом, що має на меті створити враження чистоти у ванній кімнаті. Але справжнє його призначення набагато ширше.

Письменник і публіцист Девід Фельдман, який цікавиться тематикою орігамі, провів ціле розслідування щодо того, чому туалетний папір складають у трикутники. Він опитав більшість найбільших готельних мереж у США й отримав одну й ту саму відповідь від усіх.

Про це він написав в одному зі своїх ілюстрованих довідників, які вийшли у серії "Незбагненні істини". За його словами, готелі запровадили таку практику, щоб запевнити клієнтів у тому, що їхній номер було прибрано.

Готелі хочуть, щоб їхні гості були впевнені, що ванна кімната була прибрана після того, як номером закінчив користуватися останній гість,

– зазначав у коментарі Фельдаману Джеймс Маколі, на той час виконавчий директор Міжнародної асоціації готелів Holiday Inn.

Таким чином, це створює враження, що ніхто раніше не торкався до того, до чого зараз торкнетеся ви. Тобто складання туалетного паперу у трикутники служить певним доказом, що ванна кімната була прибрана та підготовлена ​​для наступного гостя. Іншими словами, вона повідомляє, що ніхто не користувався туалетом відтоді, як покоївка востаннє прибирала номер.

Крім того, це ще забезпечує душевний спокій. Ви входите у простір, який раніше використовували інші люди. А отже, ви дуже довіряєте тим, хто відповідає за його прибирання. Невеликі деталі, такі як складений туалетний папір, допомагають зміцнити впевненість у чистоті. Це гостинність, зведена до простого візуального символу.

Які ще цікавинки слід знати про складання туалетного паперу?

Папір у готелях теж підбирають не випадково. Як правило, він целюлозний, дво- або тришаровий, нерідко з тисненням. У номерах категорії 4 – 5 зірок зазвичай використовують багатошаровий папір, а у бюджетних готелях і громадських зонах – двошаровий. Іноді рулони випускаються з фірмовим брендингом, і це ще один спосіб підкреслити увагу до деталей, повідомляє УНІАН.

У Японії складають туалетний папір трикутником не тільки у готелях, але й у ресторанах та інших громадських місцях – як знак турботи про відвідувача. Ба більше, там придумали спеціальний автомат, який складає так папір натисканням важеля.

Психологи пояснюють поширеність цієї звички теорією мемів: ідея, яка з'явилася одного раз та почала копіюватися сама по собі.

