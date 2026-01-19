Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне, якому про це в коментарі розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Чому кожна сніжинка унікальної форми?

Постригань розповів, що найчастіше, сніг випадає із шарувато-дощових хмар, а також високошаруватих, шарувато-купчастих і шаруватих хмар.

"Сніг – це атмосферні опади у вигляді окремих снігових кристалів або пластівців, різних за формою і розмірами. А от сніжинки – це скупчення багатьох кристалів льоду, які утворюються в хмарах на великій висоті та при дуже низьких температурах", – пояснив метеоролог.

За його словами, унікальність процесу утворення сніжинок полягає в тому, що в атмосфері вода може утримуватись рідкою і при температурі до -40.

"Для того, щоб утворити кришталик льоду, водяній парі потрібно примерзнути до мікроскопічних частинок, що перебувають в атмосфері, і звуться ядрами кристалізації. Це, наприклад, частинки пилу, пилку, солі з океанів чи вже існуючі кристали льоду. Види сніжинок залежать від умов їхнього утворення, таких як температура, атмосферний тиск, кількість води, кількість зважених частинок тощо. Ось чому під час снігопаду ми можемо зустріти численні різні типи сніжинок через різні умови утворення. Кожна сніжинка – це унікальне сполучення мільярдів кристалів льоду", – зазначив він.

Фахівець вказав, що усі сніжинки мають спільну рису – шестикутну форму. Загалом, існує понад 135 типів сніжинок.

"Зазвичай сніжинки мають діаметр п'ять міліметрів і важать близько 0,004 грами. Сніжинки мають низьку щільність, через що вони опускаються на землю досить повільно. В середньому швидкість падіння становить менше одного кілометра на годину. А в одному кубічному метрі снігу міститься близько 350 мільйонів окремих сніжинок", – каже фахівець.

Чи має насправді сніг свій запах?