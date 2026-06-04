Річ у тім, що у снігурів хлопчики та дівчатка відрізняються за кольором. Про це розповіла орнітологиня Ганна Кузьо у коментарі 24 Каналу.

Повна розмова Птахи можуть спати у польоті та долати десятки тисяч кілометрів: інтерв'ю з орнітологинею Ганною Кузьо

Що цікаво слід знати про снігурів?

Як зауважила дослідниця птахів, хлопчики у снігурів мають яскраво-червоний колір. Натомість дівчатка – сіренький.

І коли ми бачимо на картинах двох яскраво-червоних снігурів, то це намалювали двох хлопчиків. Але в народі про таку особливість цих птахів часто не знають,

– зазначає Ганна Кузьо.

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Снігурка має сіреньке забарвлення, на відміну від яскраво-червоних хлопчиків / Фото Ігоря Червоненка

Чим ще особливі ці птахи?

Ганна Кузько додає, що снігурі не відлітають від нас у теплі краї, а навпаки – прилітають зимувати. Вони у нас можуть гніздитися на Поліссі та у Карпатах. Саме там для них сприятливі умови. Тобто це саме ті умови біотопів, які потрібні їм для гніздування – зокрема, середовище та рослинність.

Ці птахи здебільшого гніздяться на Півночі Європи. А у Карпатах чим вище підіймаєшся, тим більше там умови стають схожими на північні.

Снігурі у нас у Карпатах перебувають на гніздуванні. І всі ті снігурі, яких ми бачимо взимку, вони до нас умовно прилітають у "теплі краї". Але це в українській мові є вислів такий "теплі краї". Насправді для птахів важлива не температура, а середовище, тобто наявність їжі,

– підкреслює орнітологиня.

За її словами, снігурі прилітають до нас із північніших частин Європи. Перші пташки починають з'являтися вже наприкінці осені, і потім їх стає все більше та більше. Все це відбувається поступово.

"У природі такого немає, що снігурі собі зібралися та вирішили летіти. Снігурі теж кочують і рухаються, а не сидять в одному парку. І потім їх стає все менше та менше", – каже вона.

Останні пташки відлітають від нас у березні, а їх переміщення відбувається поступово. Птахоспостережники можуть ділитися, що хтось бачив снігура тоді-то, хтось – іншого дня. А потім за тиждень уже ніхто їх не бачить.

Куди зникли снігурі з українських міст?

Раніше снігурів часто можна було бачити на вулицях українських міст, однак з часом червоногруді красені почали зникати.

За словами орнітолога Віталія Казанника, причин зменшення цих птахів у місті є кілька. По-перше, вони майже не з'являються у середмісті через нестачу їжі. Взимку снігур живиться ягодами калини, горобини, бруньками та насінням дерев, зокрема ясена та клена тощо. А у містах кількість таких дерев зменшилася.

Інша причина – те, що міста стали надто шумними з великою кількістю людей і транспорту, і це турбує та розлякує птахів. Водночас у сучасних містах деревних насаджень стало значно менше, тому сховатися снігурам важче.

Натомість снігурів можна часто побачити у парках, навіть якщо вони в центрі міста. Та більше дерев і відповідно для цих птахів більше їжі. А ось на прилеглих вулицях їх уже немає.

Докладніше про те, куди зникли снігурі, – у матеріалі 24 Каналу.