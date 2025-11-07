Здебільшого це лише швидкоплинне відчуття, яке змушує нас завмерти на мить. Але потім усе повертається до норми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

Що ж таке дежавю?

У перекладі з французької déjà vu означає "вже бачив". Це швидкоплинне відчуття, ніби ви вже пережили абсолютно ідентичну ситуацію в минулому, хоч насправді це не так. До прикладу, ви відвідуєте нове місце, і у вас складається відчуття, ніби ви там були раніше.

За словами доктора медичних наук Джина Хурі, дежавю – це помилкове відчуття знайомого. Ваш мозок створює відчуття, що ви вже були в певній ситуації, хоча насправді це не так. Тому ви не можете вийняти її з пам'яті та не можете розпізнати реальну ситуацію.