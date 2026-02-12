Чому вважається, що не можна дарувати парну кількість квітів, розповіли в flowernarratives та buket-express.

Дивіться також Багато хто не задумувався: чому саме червоний – колір кохання

Чому дарують букети з непарною кількістю квітів?

Квіти дарують як спосіб вираження любові, вдячності, співчуття або святкування.

У багатьох культурах кількість квітів у букеті має значення. Одні вважають, що непарна кількість принесе удачу та певний позитив, водночас інші мають на увазі, що парна кількість означатиме нещастя, смуток або навіть смерть. Вони традиційно даруються на похороні або кладуться до могил.

Коріння цього забобону сягає ще дохристиянських часів. Непарне значення символізувало життєвий шлях, незавершеність та спонтанність, а ось парні числа асоціювалися із завершенням життєвого циклу.

Хоча деякі можуть вважати віру в забобони застарілою, традиції щодо кількості квітів лишаються живими до сьогодні. Букети з парною кількістю квітів, як-от дві, чотири, шість чи вісім тощо можуть вважатися нещасливими чи непридатними для подарунка.



Чи можна дарувати букети з парною кількістю квітів / Фото Unsplash (Joyous Chan, фото ілюстративне)

Проте, все ж у різних культурах існують різноманітні кодекси та забобони щодо дарування або отримання квітів.

Цікаво, що чотири вважається похоронним числом у багатьох азійських культурах, оскільки слово, що означає чотири, звучить моторошно схоже на слово "смерть" як китайською, так і японською мовами.

У Франції, наприклад, букети з 13 квітів вважаються нещасливими – інші непарні числа підійдуть.

Італія та Іспанія – червоні квіти можуть символізувати кохання або зраду.

Зазначимо, що з релігійної точки зору немає жодної заборони щодо дарування парної кількості квітів, як стверджує священник Юліан Тимчук. За його словами, ні Біблія, ні церковні канони не містять таких вказівок. Це всього лише забобон, який дуже сильно вкорінився у суспільстві.

Коли святкуватимуть День святого Валентина у 2026 році?