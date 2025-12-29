Про це розповість 24 Канал.

Які українські прикмети дивують іноземців?

Не свисти в хаті – грошей не буде

Ця прикмета викликає у іноземців подив. В українців свист у домі – це як вітер, що "видуває" з оселі весь достаток і щастя.

Не можна сидіти на кутку стола

Для нас це класика жанру: сів на кут – можна просидіти без пари ще довго. Іноземці ж просто не розуміють, чому українці можуть задумуватися через "неправильне" місце за столом.



Не можна сидіти на кутку стола / Фото Unsplash (Francesca Tosolini, світлина ілюстративна)

Не можна повертатися з півдороги

Забув щось удома і вже вийшов – назад не можна, бо це накличе невдачу. Якщо ж без повертання ніяк, треба подивитися в дзеркало перед виходом, щоб "обдурити" прикмету і зняти поганий знак.

Якщо пчихаєш під час розмови – значить, правду кажеш

Це одна з найсмішніших для іноземців українських прикмет. Коли українець раптом каже: "От бачиш, пчихнув – значить, правду кажеш", для гостей з-за кордону це дуже незвично.

Якщо впустив ложку – чекай на гостей

Випала ложка з рук – готуйся до несподіваних відвідувачів. Чим більша ложка, тим "важливішим" буде гість.

Порожнє відро – до нещастя

Зустрів на вулиці людину з порожнім відром – чекай невдачі. Іноземці в шоці: чому хтось може навіть перехреститися після такого видовища?

Чорна кішка – до біди

Коли іноземці бачать, як українці обережно обходять чорного кота, вони впадають у ступор. Для них це просто симпатична тваринка, а для нас – потенційний провісник лиха.