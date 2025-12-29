Про це розповість 24 Канал.
Які українські прикмети дивують іноземців?
Не свисти в хаті – грошей не буде
Ця прикмета викликає у іноземців подив. В українців свист у домі – це як вітер, що "видуває" з оселі весь достаток і щастя.
Не можна сидіти на кутку стола
Для нас це класика жанру: сів на кут – можна просидіти без пари ще довго. Іноземці ж просто не розуміють, чому українці можуть задумуватися через "неправильне" місце за столом.
Не можна сидіти на кутку стола / Фото Unsplash (Francesca Tosolini, світлина ілюстративна)
Не можна повертатися з півдороги
Забув щось удома і вже вийшов – назад не можна, бо це накличе невдачу. Якщо ж без повертання ніяк, треба подивитися в дзеркало перед виходом, щоб "обдурити" прикмету і зняти поганий знак.
Якщо пчихаєш під час розмови – значить, правду кажеш
Це одна з найсмішніших для іноземців українських прикмет. Коли українець раптом каже: "От бачиш, пчихнув – значить, правду кажеш", для гостей з-за кордону це дуже незвично.
Якщо впустив ложку – чекай на гостей
Випала ложка з рук – готуйся до несподіваних відвідувачів. Чим більша ложка, тим "важливішим" буде гість.
Порожнє відро – до нещастя
Зустрів на вулиці людину з порожнім відром – чекай невдачі. Іноземці в шоці: чому хтось може навіть перехреститися після такого видовища?
Чорна кішка – до біди
Коли іноземці бачать, як українці обережно обходять чорного кота, вони впадають у ступор. Для них це просто симпатична тваринка, а для нас – потенційний провісник лиха.
До слова, в Україні є й традиції, які можуть здивувати іноземців. Зокрема, це частування після поминок, дівочі гадання на Андрія чи знімання воріт на Андрія. Також їх дивують і деякі весільні традиції, такі як викуп нареченої чи миття ніг тещі на весіллі.
