24 Канал розповість про 5 українських традицій, які дивують іноземців.

Дивіться також Томатний "армагеддон", вітання з птахами і не тільки: традиції з усього світу, що дивують

Які українські традиції дивують іноземців?

Частування після поминок

Поминки відбуваються безпосередньо після поховання – рідні й друзі збираються разом, аби згадати людину добрим словом, помолитися за її душу та розділити спільну трапезу. Особливе значення мають поминки 9 днів і поминки 40 днів, пояснює інтернет-ресурс "Спогад". За християнським віруванням, перші 40 днів після смерті – це період, коли душа проходить випробування й постає перед Божим судом. Також є поминки 1 рік після смерті. Це річниця, яка підсумовує перший рік скорботи. У цей день родина також збирається, щоб вшанувати пам’ять померлого молитвою та спільною трапезою.

Дівочі гадання на Андрія

Це найвідоміша українська традиція ворожіння на судженого, яка відбувається в ніч на 30 листопада. Вечір напередодні, тобто 29 листопада, традиційно пов'язаний з ворожіннями. Для дівчат це був "наймагічніший" вечір року, коли, за повір’ям, особливо легко заглянути в майбутнє й дізнатися, хто буде чоловіком. Наприклад, писали на папірцях імена хлопців і клали під подушку, а вранці витягали перший – так і зватимуть судженого.

Знімання воріт на Андрія

Знімання воріт на Андрія – це найвідоміший парубочий "жарт" в цей день, який робили (і подекуди досі роблять). Парубки вночі тихо підходили до хати дівчини, знімали з петель ворота (або хвіртку) і ховали. Традиційний жарт – зняти ворота на подвірʼї, особливо у дівчини, яка комусь із парубків до вподоби. Звідти й повір'я: як у дівчини вкрадуть ворота – вона швидко вийде заміж. І тоді на наступний день після свята можна побачити на дорозі чиїсь загублені ворота. Така активність не покликана завдати шкоди, а лише привернути до себе увагу. Сьогодні переважно ворота вже не знімають (бо металеві, важкі й на замках), але традиція жива у спогадах і жартах.

Викуп нареченої

Наречений з друзями приходить до хати нареченої, а подружки та родичі влаштовують справжній квест: загадують загадки, змушують співати, танцювати, платити "штраф" за неправильні відповіді. Іноді нареченого зустрічають "фальшиві наречені", в яких переодягнений хтось із знайомих. Подружки нареченої, сусіди, родичі – усі беруть участь, сміються, жартують і це веселий та енергійний початок гарного святкування весілля.



На весіллі проводять викуп нареченої / Фото Unsplash Cássio Jardim

Миття ніг тещі на весіллі

Один із нестандартних весільних обрядів – миття ніг тещі зятем. Ця традиція має багато різних варіацій: хтось миє ноги водою, хтось шампанським або горілкою. Після цього теща взуває старе взуття й танцює з молодим, а потім отримує у подарунок нову пару. Ця традиція зараз зустрічається дедалі рідше, а подекуди взагалі не згадується.

До слова, весілля у кожній країні святкують по-різному. Якщо ж всі звикли до традиційних церемоній, то подекуди є традиції, які вражають і про які могли не здогадуватися. Однак, кожна з таких весільних традицій має свій сенс, детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.