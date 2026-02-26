Здавалося б, це прості дрібниці, але вони впливають на комфорт школярів. Відтак, в мережі була дискусія через розташування вікон у класах. Користувач @lushyn_films в дописі в threads дав пояснення, чому саме таке розташування.

Чому вікна в школах ліворуч?

Мало хто задумувався, що у більшості закладів освіти вікна розміщені ліворуч від парт, за якими сидять діти. Насправді таке розташування вікон роблять для того, щоб природне світло падало на робочі столи з лівого боку.

Більшість школярів – правші, тож це запобігає падінню тіні від руки на зошит під час письма. Таким чином, це зменшує навантаження на очі та забезпечує краще освітлення. Зазначимо, що таке планування передбачене санітарною нормою для закладів освіти.

Так, вікна розміщені ліворуч, щоб тінь не заважала писати.

"Тінь не заважає писати, бо майже всі правші. Правші майже всі, бо меч здавна тримали в правій руці. Меч у правій руці тримали, бо щит був у лівій. Щит у лівій, щоб прикривати серце. Ось тому і немає вікон праворуч", – відповів користувач соцмережі.

Якщо ж вікна були б праворуч, то права рука постійно закривала б світло і тінь рухалася б по сторінці, тоді доводилося б або сильно нахилятися, або напружувати очі, або писати "в темряві".

