Про це пише пресслужба ДПСУ. Прикордонники поділилися відповідним відео.

Дивіться також Гавкає, як собака: що відомо про найзагадковішу кішку, яка живе тільки в пустелі

Яких диких тварин помітили у прикордонні?

Вдень 21 лютого пресслужба ДСНС розповіла, що у прикордонні Львівщини камери спостереження 7-го Карпатського загону зафіксували диких тварин. Як там вказали, технічні засоби контролю державного кордону працюють цілодобово.

Окрім виконання безпекових завдань, камери регулярно фіксують представників місцевої фауни. Саме вони нерідко стають "героями" фото та відеоматеріалів із прикордоння,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, у кадр потрапили зубри, кабан, лисиця та козулі.

Там наголосили, що перебуваючи у прикордонні, слід дотримуватися встановлених правил та пересуватися виключно визначеними маршрутами.

"Порушення прикордонного режиму не лише тягне за собою адміністративну відповідальність, а й може створити загрозу для життя та здоров’я людини. Зустріч з дикими тваринами – це не туристична атракція, а потенційний ризик", – додали там.

Яких тварин нещодавно бачили в Україні?