Про це розповіли в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Там також опублікували відповідні кадри.
Яку тварину побачили біля Чорнобиля?
В заповіднику оприлюднили фото, на якому можна побачити дикого кабана у засніженому лісі. Там пояснили, що дикі кабани – потенційно небезпечні мешканці лісу.
"Під час випадкової зустрічі з ними важливо не зупинятися для фото й не наближатися. Найкраща тактика – спокійно відійти на безпечну відстань. У більшості випадків тварина сама намагатиметься уникнути контакту з людиною", – розповіли фахівці.
Біля Чорнобиля побачили дику тварину / Фото заповідника
Проте, як пишуть в пресслужбі заповідника, є ситуації, коли кабан або свиноматка можуть проявити агресію. Зокрема, таке може статися у період шлюбного сезону, під час полювання, при самозахисті чи захисті поросят, а також якщо дика тварина поранена або хвора.
Яких ще тварин бачили нещодавно біля Чорнобиля?
На початку січня там побачили коня Пржевальського, який прогулювався по території по коліна в снігу. Однак, коней Пржевальського не налякаєш ані снігами, ані морозами, ані заметілями.
Також нещодавно біля Чорнобиля помітили видру річкову. Ця тварина характеризується високим рівнем інтелекту та є азартним мисливцем.
В заповіднику також розповідали і про рись із рисеням, які потрапили до фотопастки.