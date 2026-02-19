Про це розповіли в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Там також опублікували відповідні кадри.

Яку тварину побачили біля Чорнобиля?

В заповіднику оприлюднили фото, на якому можна побачити дикого кабана у засніженому лісі. Там пояснили, що дикі кабани – потенційно небезпечні мешканці лісу.

"Під час випадкової зустрічі з ними важливо не зупинятися для фото й не наближатися. Найкраща тактика – спокійно відійти на безпечну відстань. У більшості випадків тварина сама намагатиметься уникнути контакту з людиною", – розповіли фахівці.



Біля Чорнобиля побачили дику тварину / Фото заповідника

Проте, як пишуть в пресслужбі заповідника, є ситуації, коли кабан або свиноматка можуть проявити агресію. Зокрема, таке може статися у період шлюбного сезону, під час полювання, при самозахисті чи захисті поросят, а також якщо дика тварина поранена або хвора.

Яких ще тварин бачили нещодавно біля Чорнобиля?