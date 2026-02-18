Вчені назвали, що це за вид кажанів. Про це пише Discover Wildlife.
Які найбільші кажани у світі?
Титул найбільшого кажана на планеті розділяють кілька видів роду Pteropus. Їхня вага сягає 1,6 кілограм, а розмах крил – 1,7 метра. Вказується, що це перевищує показники деяких хижих птахів.
Одним з лідерів є золотоголова летюча лисиця. Це вид, що знаходиться під загрозою зникнення, ендемічний для Філіппін.
Попри те, що золотоголова лисиця має найдовші кістки крил, все ж за вагою з нею конкурують велика летюча лисиця Нової Гвінеї та індійська летюча лисиця.
Цікаво, що всі вони значно більші за найменшого кажана в світі, свиноносого кажана Кітті з Таїланду і М'янми. За розміром він близько 29 – 33 міліметрів, а вага – всього 2 грами.
