Усередині цієї "шоколадної коробки" – цукерки ручної роботи, діаманти, смарагди та рубіни. Про це повідомляє Hill Country Chocolate.

Що відомо про Le Chocolat Box?

Проєкт народився завдяки незвичайному союзу – свої таланти вирішили об'єднати американський кондитерський дім Lake Forest Confections і ювелірна компанія Simon Jewelers.

У підсумку вийшло те, чого світ ще досі не бачив. Усередині елегантної коробки – шоколадні трюфелі ручної роботи, відібрані майстром-кондитером з бездоганним смаком. А поруч із ними – ювелірні прикраси: кольє, персні, браслети, сережки, інкрустовані діамантами, сапфірами, смарагдами та рубінами. Саме ці коштовності й формують ту саму астрономічну ціну – 1,5 мільйона доларів.

Усі ювелірні прикраси було створено Саймоном Кацом. Саме він є власником Simons Jewelers.

Чим ще особливий Le Chocolat Box?

Передусім, це можливість персоналізації. Покупець міг сам підібрати ювелірні прикраси відповідно до смаків отримувача, події чи особистої естетики.

Таким чином коробка шоколаду перетворювалася на глибоко особистий жест. А саме на унікальний подарунок, створений саме для конкретної людини, пише "Телеграф".

Чому ці шоколадні цукерки так цінуються?

Більшість "люксових" шоколадних брендів зазвичай роблять ставку на рідкісні какао-боби, їстівне золото чи трюфелі у складі. Адже у світі елітного шоколаду ексклюзивність, майстерність виготовлення, а іноді і додавання дорогоцінного каміння або металів відіграють значну роль.

Натомість виробники Le Chocolate Box пішли іншим шляхом. Вони показали вершину розкоші, яка переосмислює значення багатства у кондитерських виробах. Шоколад тут – не головний герой. Він виступає розкішним фоном, чуттєвим обрамленням для справжнього скарбу.

Але що справді відрізняє ці цукерки – це невимовна кількість прикрас, які можна знайти поруч з кожним смаколиком. Уявіть, що ви відкриваєте коробку шоколаду та бачите не лише ласощі, а і браслети, намисто та кільця, інкрустовані дорогоцінним камінням.

Екстравагантна презентація, поєднуючись з розкішним застосуванням ювелірних прикрас найвищого класу, підіймає гастрономічний досвід на безпрецедентний рівень розкоші. Йдеться не просто про насолоду вишуканими смаками, а про занурення у момент незрівнянної розкоші.

Simon Jewelers використали шоколад як метафору – насолоди та щирого задоволення. Але метафору матеріальну, відчутну, видиму.

Який вигляд має Le Chocolat Box: дивіться відео

Чи можна Le Chocolat Box купити сьогодні?

Ці шоколадні цукерки досі входять у різноманітні рейтинги та донині їх вважають найдорожчими у світі. Щоправда, вони були здебільшого маркетинговим трюком, пише Suitcase Travel Blog.

Компанія Simon Jewelers використовувала медійну рекламу кондитерських виробів лише для того, щоб привернути увагу до іншої рекламної акції.

Тому сьогодні їх купути майже неможливо. Ба більше, навіть на офіційних ресурсах Lake Forest Confections і Simon Jewelers вже немає жодної інформації про Le Chocolat Box.

Які ще є у світі найдорожчі шоколади?

La Madeline au Truffe від Knipschildt. Його вважають одним із найдорожчих і найрозкішних на ринку. Коштує одна штука 250 – 260 доларів. В його основі лежить вишуканий 70% темний шоколад Valrhona, який покриває рідкісний гриб трюфель з французького регіону Перигор. Потім усе це ще обвалюється у дрібному какао-порошку. Але це ще не все – сама цукерка лежить на подушці із цукрових перлин. А продають її у золотій коробці, перев'язаній стрічкою, мовиться на сайті House of Knipschildt.



La Madeline au Truffe є одним із найвишуканіших і найдорожчих шоколадів світу / Фото House of Knipschildt

To'ak Chocolate. Плитка такого шоколаду коштує понад 300 доларів. Виготовляють його з рідкісного еквадорського сорту какао Nacional. Процес виготовлення складається з 36 етапів. Зокрема, какао-боби проходять аж шість різних етапів ручного відбору. На кожному з них видаляють боби, які є надто дрібними, недозрілими, перезрілими або з неповною ферментацією. Далі какао-боби перетворюють на рідкий шоколад, і після цього вручну їм надають форму плитки.



Процес виготовлення To'ak Chocolate складається з 36 етапів / Фото взято із сайту компанії-виробника

Cadbury Wispa Gold – шоколад, обгорнутий справжнім золотом. Коштував такий шоколадний батончик трохи більше ніж 961 фунт, що сьогодні дорівнює майже 1 300 доларів. Британська Компанія Cadbury випустила Wispa Gold на честь свого повернення на ринок після шестирічної перерви. Батончик можна було придбати у магазині Seldridge's у Лондоні, мовиться на сайті Книги рекордів Гіннеса.



Cadbury Wispa Gold обгорнутий у справжнє золото / Фото взято із сайту Luxuo

Le Grand Louis XVI collection. Коробка з 36 цукерок темного шоколаду коштує приблизно 900 доларів. Усередині кожного такого смаколика – ганаш або праліне. Продають їх у шкіряній коробці у формі книги із золотим оздобленням.

Всередині магазину Debauve et Gallais у Парижі: дивіться відео

Цукерки з кристалами Swarovski. У 2008 році ліванський шоколатьє Патчі та мережа всесвітньовідомих молів Harrods випустили шоколадні цукерки, оздоблені кристалами Swarovski. У коробці з натуральної шкіри та шовку ручної роботи з Індії та Китаю було 49 цукерок преміум-класу. Ба більше, відмежовували їх перегородки, оздоблені золотом і платиною. Кожен смаколик ще вручну був загорнутий в індійський шовк і прикрашений золотом і шовковою трояндою. Коштувала така коробка цукерок 5 тисяч фунтів, або приблизно 10 тисяч доларів.



Цукерки з кристалами Swarovski від Патчі та Harrods / Фото взято із сайту Suitcase Travel Blog

