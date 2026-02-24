Сьогодні ж "Шоколадний замок" став частиною ностальгії, а згадка про нього викликає теплі спогади. Про те, чому зник улюблений вафельний торт мільйонів, розповіло видання "Телеграф".

Що відомо про вафельний торт "Шоколадний замок"?

"Шоколадний замок" – вафельний торт вагою близько 220 грамів. Він був повністю вкритий шоколадною глазур'ю. Всередині були тонкі хрусткі вафельні коржі з кремовим прошарком.

Відомо, що було кілька варіантів смаків цього торта: з горіховим кремом, вершково-ванільний і зі смаком згущеного молока. Зверху торт мав лаконічний візерунок із темного шоколаду.

Проте цей смаколик не мав вигляд класичного тортика. Він більше нагадував велику шоколадну вафлю, але в цьому і була його фішка.

Він був дуже солодкий, хрусткий і надзвичайно впізнаваний, а самі вафлі легко ламалися та давали виразний хрускіт.

Також для багатьох була дуже зручна вага цього торта. 220 грамів – це рівно стільки, щоб з'їсти "за один вечір" удвох або утрьох без відчуття переїдання. Це був один із тих десертів, які формували образ "домашнього чаювання".

"Саме ця ніша "повсякденного десерту без приводу" і була його головною перевагою: не святковий торт із кондитерської, а звичне домашнє задоволення", – зауважили у виданні.

Сьогодні у вільному доступі знайти цей торт неможливо. На онлайн-маркетах товар позначений як "відсутній". А ось в актуальному каталозі ROSHEN ця позиція не фігурує, що фактично означає припинення серійного виробництва. Офіційних пояснень, чому – немає. Як припустили у виданні, швидше за все, звична для ринку комбінація: зміна попиту, перегляд асортиментної матриці, питання собівартості або логістики.

