Найдорожче коштує молоко мишей. І його вартість становить 22,5 тисячі доларів за літр, повідомляє Асоціація виробників молока.

Що особливого в молоці мишей?

Самки мишей синтезують у своєму молоці людський білок. Зокрема, вони можуть виробити лактоферин – це білок, що міститься у грудному молоці людини та бере участь у пасивному імунітеті, мовиться у науковій роботі "Методи збору молока у мишей та мунтжаків Рівза".

Щоправда, лактоферин міститься не лише у молоці людини та мишей, а й у молоці багатьох ссавців. Однак саме унікальний склад лактоферину, виявленого в мишачому молоці, робить його незамінним для фармацевтики. Самки мишей синтезують лактоферин з особливими властивостями, тому він особливо цінний для медичних цілей, пише Medium.

Лактоферин володіє, зокрема, антимікробною, протизапальною та імуномодулюючою дією. Дослідники виявили його потенціал у боротьбі з інфекціями, лікуванні запальних захворювань і навіть у лікуванні деяких видів раку. Ба більше, лактоферин має виняткову біодоступність і біосумісність, що ще більше підвищує його привабливість для медичних препаратів.

Одне з найпомітніших застосувань лактоферину, що отримують з мишачого молока, – це виробництво спеціалізованих фармацевтичних препаратів. Ліки з такого молока стимулюють кровотворення у хворих після переливання крові.



Так отримують молоко з мишей / Фото National Library Of Medicine

Чим ще корисне молоко мишей?

Завдяки збору такого молока вчені можуть вивчити аспекти розмноження, зокрема вертикальну передачу, пасивний імунітет, біологію молочної залози та лактацію.

Також воно допомогає у дослідженнях біології молочних залоз. За словами авторів наукової роботи "Метод збору молока у мишей", фенотипи у молочних залозах, особливо ті, що спровоковані генетичною модифікацією, часто виникають під час лактації.

Водночас мишей широко використовують для вивчення впливу генетики та навколишнього середовища на молочну залозу, включно з їхньою роллю у розвитку раку молочної залози.

Що ще впливає на надвисоку вартість мишачого молока?

На відміну від традиційного молочного тваринництва, збір мишачого молока включає складні процедури та спеціалізовані об'єкти. Мишей розводять і утримують у спеціальних умовах. Крім того, для отримання лактоферину потрібні ретельні методи очищення, що дозволяють ефективно відокремити білок від молочної матриці.

Мишей доять за допомогою крихітних трубочок на спеціальному електронному обладнанні. Як зазначають науковці, з однієї лабораторної миші можна отримати 100 – 400 мікролітрів молока, або 0,1 – 0,4 мілілітра. Тому, щоб отримати один літр мишачого молока, потрібно подоїти 4 тисячі мишей.

Також на вартість впливає ціна лабораторної миші, з якої беруть молоко. А коштувати вона може від 3 тисяч доларів.

