Найчастіше небезпеку в таких стравах визначають дрібниці – частина продукту, сезон, спосіб обробки, навіть місце, де його зловили чи зібрали, інформує Love food.Можна назвати це культурою або сміливістю. Цікаво зрозуміти, де межа між делікатесом і ризиком.

Не пропустіть Чому льодовикову воду в Арктиці не можна пити: вона лише здається чисто

Які небезпечні делікатеси люди все одно їдять?

Фугу. Це пухирчаста риба, яку найчастіше пов’язують із Японією. Небезпека – тетродотоксин: потужна нейротоксична речовина, що може міститися в окремих частинах риби. Її почали їсти давно, бо це був і статус, і традиція, і "перевірка сміливості".

Подача зазвичай максимально проста – тонко нарізане сашимі або гарячі страви в сезон. Цю рибу готують лише навчені майстри, які знають всі секрети.

Небезпечна риба / Фото Unsplash

Ackee – фрукт, який став символом Ямайки. На острові його їдять у національній страві "ackee and saltfish". Проблема тут у стадії стиглості: нестиглий плід і неїстівні частини містять токсини (гіпогліцини). Його їдять, бо це частина ідентичності – як борщ у нас.

Як готують? У домашній традиції та в харчовій промисловості опираються на безпечну сировину: беруть стиглий плід, очищають, далі готують як ніжний овоч – тушкують і змішують із солоною рибою та спеціями.

Рифова риба з ризиком сігуатери – Кариби й Індо–Тихоокеанський регіон. Це не одна страва, а тип отруєння, пов’язаний із рибою, що накопичує токсини харчового ланцюга на рифах.

Найгірше тут те, що токсини не мають смаку й запаху та не руйнуються від приготування, заморожування, маринування чи копчення. Тобто люди можуть їсти ту саму рибу в супі, на грилі або в севіче – а ризик визначається не рецептом, а походженням і видом риби.

Маніок (кассава) – куштують в Африці, Латинській Америці, Азії. Це їжа для мільйонів, але в сирій сировині є цианогенні сполуки. Чому її взагалі почали їсти? Бо вона витривала, врожайна, рятує в посуху.

Чому люди й далі це їдять, якщо знають про небезпеку?

Це довіра до досвіду та традицій, пише Food safety. Фугу замовляють там, де її готують професіонали, ackee їдять, де з дитинства знають різницю між стиглим і небезпечним, а маніок перетворюють на безпечну їжу сучасними технологіями. Також це ефект контрольованого ризику.

Людина відчуває, що контролює ситуацію. Також тут спрацьовує проста людська слабкість – цікавість. Що буде, якщо спробувати це, тому ці страви такі популярні не одну сотню років.

Які цікавинки варто знати?