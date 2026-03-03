Мовиться про Glaucus Atlanticus, або блакитного дракона. Також його називають блакитним ангелом. Що відомо про цю дивовижну та водночас небезпечну тварину – розповість 24 Канал.

Що це за створіння таке – блакитний дракон?

Це вид черевоногих равликів із загону голожаберних. Мешкає цей молюск у тропічних і субтропічних водах Атлантичного, Тихого й Індійського океанів. Найчастіше його можна побачити на узбережжях США та Австралії.

Розміром дракончики зовсім крихітки. Довжина тіла у них може сягати від 5 до 40 міліметрів. Однак, іноді трапляються і великі особини, що виростають до 8 сантиметрів. Голова у цих істот коротка, слабо відокремлена від тулуба. А задня нога – добре розвинена та заокруглена попереду. Уздовж тіла розташовані три групи церато – це шість пальцеподібних виростів, в яких заховані гілки травної залози, пише Pets Exotic.

Більшу частину свого життя блакитний дракон проводить, просто дрейфуючи за течією догори черевцем. Утримуватися на поверхні йому допомагають бульбашки повітря у шлунку, які перед цим він ковтає. Газовий міхур у шлунку розташований таким чином, що молюск перевертається спиною донизу, а єдина нога контактує з плівкою натягу поверхні води, за допомогою якої він і рухається.

Яскраві кольори цього блакитного равлика – не що інше, як приклад природного камуфляжу під назвою контрзатінення. Яскраво-блакитний нижній бік допомагає йому зливатися з поверхнею води, а сіруватий задній – зливатися з океаном, коли його помічають хижаки, що плавають знизу. Також синій колір відбиває шкідливі ультрафіолетові сонячні промені, повідомляє Oceana.

Чим небезпечні ці істоти?

Харчуються равлики переважно отруйною здобиччю, зокрема Physalia physalis, або португальським корабликом. У підсумку ці токсини перетворюються на їхній захисний механізм. Вони їх накопичують і самі стають отруйними.

Ужалення викликає сильний біль і часто закінчується госпіталізацією. Відновлення може тривати щонайменше тиждень, розповідає автор каналу DasIzFakt.

Також ці тваринки полюбляють їсти решту медуз, що входять до класу колоніальних гідроїдних, і черевоногих молюсків.

Якою ще особливістю володіють Glaucus Atlanticus?

Блакитний дракон має і чоловічі, і жіночі статеві залози. Цей феномен називається синхронним гермафродитизмом.

Після спарювання кожна особина може відкладати яйця. Інкубатором служать медузи, до яких блакитні дракони прикріплюються та саме на них відкладають яйця.

Тривалість життя блакитного дракона – до 10 років.

Через блакитних драконів в Іспанії закривали пляжі: що про це відомо?

Влітку 2025 року туристам заборонили заходити у воду вздовж усієї семимильної ділянки іспанської Коста-Бланки. Червоні прапори на пляжах муніципалітету Гуардамар-дель-Сегура з'явилися після появи вищевказаних блакитних драконів.

У воді виявили всього два отруйні морські слимаки. Однак їх могло бути й більше. Адже вони вільно переносяться морським течіями, коли шукають їжу.

Як наголошувала тоді місцева поліція, контакт із цією морською твариною може бути небезпечним і спричинити болісні опіки шкіри. Водночас людей попереджали: торкатися істот суворо заборонено, навіть у рукавичках.

Типові симптоми укусу блакитного дракона – нудота, біль, блювота та гостра алергічна реакція.