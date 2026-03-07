Якщо коти знаходять мишей і комах, виникає логічне запитання: чи означає це, що домашні улюбленці здатні помічати й інших тварин, зокрема змій, пише Сatster. І що буде, якщо вони зустрінуться віч-на-віч?

Чи можуть коти шукати змій?

Коти можуть виявляти змій, як і інших тварин, завдяки тонким органам чуття, які вловлюють рух, звук і запах. Є кілька способів, за якими кішка може зрозуміти, що поруч змія або інша істота. Це запах, звук, рух і природна пильність.

Коти мають неймовірний нюх: якщо у людей приблизно 5 мільйонів рецепторів у носі, то у котів їх від 45 до 80 мільйонів.

Неймовірні мисливці / Фото vecteezy

Така здатність вловлювати найтонші запахи є великою перевагою, бо допомагає котам помічати, коли поруч перебуває змія чи інша тварина. Зокрема, коти можуть відчути запах виділень із пахучих залоз змії, які потрібні їй для відлякування хижаків.

В одному з досліджень, що мало на меті з’ясувати, як котячі реагують на ці виділення, виявили: коти сильніше реагують саме на них, ніж на шкіру, скинуту змією.

Нюх – не єдине сильне чуття котів. Вони також мають дивовижний слух. Люди чують у діапазоні 20 Гц – 20 кГц, тоді як коти здатні сприймати звуки в межах 48 Гц – 85 кГц. Це допомагає їм вловлювати тихий рух у траві, коли змія повзе, і швидше визначати, де саме вона знаходиться.

Кішка і змія: хто переможе?

Змії зазвичай атакують швидко, по прямій лінії, і покладаються на несподіванку, щоб зловити ціль, пише Times. Коти натомість рухаються непередбачувано – можуть стрибнути вбік, відступити або атакувати під різними кутами. Через це зміям складніше завдати точного укусу.

Головна зброя змії – укус, особливо якщо вона отруйна. Проте кішки рухаються так швидко, що змія часто не встигає завдати удару. У відповідь кішка використовує кігті та зуби, намагаючись вдарити змію по голові або по верхній частині тіла, щоб зменшити її можливість чинити опір.

Коли кішка зустрічає змію, інстинкт, швидка реакція та пильність визначають, як розвиватиметься ситуація. Швидкість і спритність котів зазвичай дають їм перевагу, особливо проти дрібних або неотруйних змій. Водночас такі зустрічі залишаються ризикованими, але природні навички кішки часто допомагають їй уникнути небезпеки й вийти переможцем.

