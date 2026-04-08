На колосальній глибині у 700 кілометрів науковці виявили гігантське сховище води. Воно приховане в структурі мінералу рингвудиту та змінює уявлення про історію нашої планети, розповідає журнал Indian Defence Review.

Чому знахідка води під землею така важлива?

Запаси рідини в цьому підземному резервуарі вражають, адже вони приблизно втричі перевищують об’єм усіх океанів світу разом узятих. Це відкриття ставить під сумнів теорію про те, що вода потрапила на Землю завдяки кометам, і підтверджує альтернативну гіпотезу: Світовий океан протягом мільйонів років поступово "просочувався" безпосередньо з надр планети.

Вода під землею стала надважливим відкриттям / Фото Pixabay

Як знайшли цей резервуар води ?

Геофізик Стівен Якобсен із Північно-Західного університету разом із командою зміг "побачити" цей океан за допомогою глобальної мережі з 2000 сейсмометрів. Аналізуючи відлуння понад 500 землетрусів, дослідники помітили, що сейсмічні хвилі сповільнюються, проходячи крізь певні шари мантії, розповідає Science.

Така поведінка хвиль вказує на присутність вологої породи. У своїй лабораторії Якобсен відтворив екстремальні умови перехідної зони мантії, піддавши штучний рингвудит неймовірному тиску.

Експеримент довів, що за таких обставин мінерал здатний утримувати величезну кількість води, буквально "пітніючи" під дією температури. Окрім комп'ютерних моделей та сейсміки, науковці отримали й фізичне підтвердження завдяки досліднику алмазів Грему Пірсону.

Усередині одного з алмазів, який був винесений на поверхню під час давнього виверження вулкана, виявили мікроскопічне вкраплення гідратованого рингвудиту. Це стало першим прямим доказом того, що глибока мантія Землі дійсно насичена водою.

Якобсен припускає, що саме завдяки цьому резервуару рівень Світового океану залишається стабільним протягом мільярдів років. Якби ця вода не була "зачиненою" в кристалічній структурі мінералів на глибині 700 кілометрів, вона б опинилася на поверхні, затопивши планету настільки, що над водою виднілися б лише верхівки найвищих гірських хребтів.

