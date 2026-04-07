Науковці розглядають усі можливі сценарії, тому попіклувалися про те, щоб на випадок катастрофи зберегти усі рослини. Що таке Сховище судного дня – розповідає BBC.

Що таке Сховище Судного дня і що там зберігають?

Всесвітнє сховище насіння на Шпіцбергені (Svalbard Global Seed Vault) – це унікальний стратегічний об'єкт, створений для захисту генетичного розмаїття основних сільськогосподарських культур планети. Цю споруду часто порівнюють із "чорною скринькою" Землі: вона є резервним копіцентром для світових генобанків.

Вона розташована на архіпелазі Свалбард, за 1300 км від Північного полюса. Вибір місця не був випадковим: вічна мерзлота та відсутність тектонічної активності роблять його ідеальним бункером.

Головна мета проєкту – гарантувати продовольчу безпеку людства на випадок глобальних катастроф, воєн чи стихійних лих, що можуть знищити оригінальні колекції насіння.

Як зберігають насіння?

Насіння зберігають у спеціальних крижаних камерах. У сховищі розміщено понад 1,2 мільйона зразків із 5000 видів рослин. Найбільші колекції припадають на стратегічні зернові: понад 150 тисяч сортів рису та пшениці, а також близько 80 тисяч зразків ячменю.

Окрім них, тут надійно "законсервовані" десятки тисяч видів квасолі, кукурудзи, сої, картоплі та навіть диких родичів культурних рослин.

Самі камери розташовані на глибині понад 100 метрів у товщі скелі. Хоча природна температура в горі становить близько -3,5 градусів, спеціальні системи охолоджують зали до стабільних -18 градусів.

Насіння зберігається у тришарових герметичних пакетах із фольги, що максимально сповільнює процеси старіння.

Чи можна зайти у сховище?

Офіційно цей бункер відкрили у 2008 році. Вхід до бункера прикрашений відомою світловою інсталяцією "Вічна реперкусія", яка вже стала символом Шпіцбергена, розповідає сайт сховища.

Попри величезну популярність серед туристів, вхід всередину для сторонніх суворо заборонений. Проте кожен охочий може відвідати об'єкт віртуально завдяки спеціальному онлайн-туру.

