Десятиліттями громадянам СРСР доводилося споглядати чорно-білу картинку, хоча на Заході вже давно все транслювали у кольорі. Чому так – розповідає портал Oboz.

Чому СРСР відставав від Заходу з кольоровим телевізором?

Поки західний ринок ще на межі 1950 – 1960-х років масово наповнювався складними моделями з дельта-кінескопами, радянська промисловість стикнулася з неможливістю налагодити випуск таких систем. Причиною було не лише загальне відставання в інженерії, а й невдалий вибір стандартів, слабка база комплектуючих та низька точність виробничих ліній.

Про кольорове телебачення в СРСР тривалий час лише мріяли / Фото Pexels

Як наслідок, керівництво галузі вирішило піти шляхом найменшого опору, обравши спрощені конструкції, які було легше запустити в серію, хоч вони й суттєво поступалися іноземним аналогам. Офіційно кольоровий формат мовлення в СРСР запровадили 1 жовтня 1967 року, обравши французьку систему SECAM.

Проте поєднання цієї системи з радянськими деталями лише ускладнило завдання: передача кольорів була нестабільною, а інженерам доводилося постійно шукати компроміс між складністю механізмів та реальною можливістю випускати їх тисячами.

Перші моделі кольорових телевізорів, такі як "Рубін", "Радуга" чи "Темп", базувалися на спрощених кінескопах, оскільки дельта-технологія вимагала прецизійної точності та якісних матеріалів, яких у СРСР на той момент бракувало.

Спроби наздогнати світ у 1960-х роках зазнали фіаско через проблеми зі зведенням променів та постійні викривлення картинки. Крім того, передові західні розробки були захищені патентами та не передавалися Радянському Союзу. Тому влада обрала стратегію "масовості над якістю" і прийняла рішення випускати хоча б примітивні кольорові апарати, сподіваючись на їхнє вдосконалення у майбутньому.

Коли в СРСР зʼявилися якісні кольорові телевізори?

Лише на зламі 1970-х та 1980-х років, завдяки частковій модернізації заводів, у СРСР нарешті розпочався масовий перехід на дельта-кінескопи. Вони стали основою для відомих брендів "Електрон", "Горизонт" чи "Вітязь", розповідає "Главред".

Проте з цим технологічна прірва нікуди не зникла. Поки радянські заводи освоювали "вчорашні" світові стандарти, Японія та США вже презентували революційні системи на кшталт Sony Trinitron. Відповідно, будь-який "ривок" СРСР у цьому напрямку був лише відголоском західних технологій, які вже були далеко попереду.

