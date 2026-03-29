Сьогодні Coca-Cola – це міжнародний бренд. Крім того, однойменна компанія, що еволюціонувала з виробництва цього напою, є однією з найбільших і найвідоміших у світі. Які ще цікавинки слід знати про Coca-Cola – розповість 24 Канал.

Що цікавого нам може розповісти історія Coca-Cola?

Алкокола

Спочатку Coca-Cola мала зовсім іншу назву. Пембертон був не лише фармацевтом, а і колишнім командиром кавалерії під час Громадянської війни. Зазнавши поранення, він захопився морфіном, який мав би полегшити біль. Однак згодом вирішив вилікуватися від залежності та почув, що кокаїн мав би у цьому допомогти, пише AOL.

Його також надихнуло французьке вино Vin Mariani, настояне на листі коки. Воно у ті часи було дуже популярним і продавали його без рецепта як засіб для відновлення "здоров'я та життєвих сил". Тож фармацевт вигадав новий напій, що поєднує вино та листя коки, та назвав його "Французьке вино з кокою від Пембертона".



Перший варіант Coca-Cola був вином / Фото взято із соцмереж

У 1886 році в Атланті запровадили "сухий закон". І Пембертону довелося своє вино перетворити на безалкогольний газований напій. Наприкінці 1800-х років вважали, що газована вода володіє корисними для здоров'я властивостями. Тому в аптеках часто встановлювали відповідні автомати, які продавали склянки з напоєм за кілька центів, повідомляє Tasting Table.

У підсумку фармацевт замінив вино на цукровий сироп і у нього вийшов тонік, до складу якого також входили екстракт листя коки, ароматизатори та екстракт горіха кола. Власне, від цих компонентів і походить назва Coca-Cola.

Прибравши алкоголь, Пембертон рекламував свій новий напій як потенційний засіб від різних недуг – від проблем зі шлунком і головного болю до імпотенції. Крім того, Coca-Cola, за його словами, сприяла тверезості за часів сухого закону та позитивно впливала на психіку.



Пембертон рекламував Coca-Cola як тонізуючий засіб для нервової системи, що "знімає втому" / Фото Bonkers Institute

А як щодо наркотиків?

Як ми писали вище, оригінальний рецепт Coca-Cola складався з листя коки та горіха кола. Останній є рідним для тропічних лісів Африки та протягом століть був невіддільною частиною тамтешнього життя. Вважають, що плоди горіха кола володіють безліччю лікувальних властивостей. Також вони містять психоактивний алкалоїд кофеїн, який використовують як смаковий інгредієнт у різних напоях.

Щодо кокаїну, то його у чистому вигляді у напій ніколи не додавали, щоправда використовували рідкий екстракт листя коки. В оригінальному рецепті потрібно було п'ять унцій на галон сиропу. Таким чином, у кожній склянці Coca-Cola містилося приблизно 9 міліграмів кокаїну. Для порівняння, середня доза кокаїну становить близько 50 – 75 міліграмів.

Зрештою навіть цю невелику кількість значно зменшили у 1903 році на тлі стурбованості щодо наркотичної залежності. А у 1928 році психотропні компоненти повністю виключили зі складу. Сьогодні у рецепті Coca-Cola все ще місяться листя коки, однак уже без проблемного алколоїду.

Оригінальний логотип Coca-Cola розробив бухгалтер

Знаменитий логотип Coca-Cola розробив бухгалтер Пембертона – Френк Робінсон. Для написання назви напою він надихнувся шрифтом Спенсера, який у ті роки був дуже популярним в американських школах і компаніях.

Новий логотип швидко став ключовою частиною ідентичності бренду. З незначними змінами, але його компанія використовує досі. Сьогодні він є одним із найбільш пізнаваних у світі.



Перший логотип Coca-Cola, надрукований в одній з газетних реклам у 1887 році / Фото взято із сайту Voх

Як виникла знаменита пляшка?

Спочатку Сoca-Cola продавали лише в автоматах і наливали її винятково у стакани. У 1899 році юристи Джозеф Вайтхед і Бенджамін Томас отримали права на розлив напою у пляшки та заснували Coca-Cola Bottling Company, повідомляє Retail Brew.

Розлив у пляшки виявився прибутковою справою й інші компанії теж почали цим займатися. Тоді всі виробники використовували стандартні циліндричні пляшки. Однак деякі вибрали дуже схожі на Coca-Cola назви як Koka-Nola, Toka-Cola та Koke.

Тож, Coca-Cola треба було діяти, аби протистояти підробкам. Спершу компанія використовувала фірмові етикетки. Проте деякі конкуренти легко та доволі часто їх копіювали. Крім того, така етикетка руйнувалася, коли пляшку зберігаєш у крижаній воді.

Зрештою у 1914 році Coca-Cola вирішила розробити унікальну пляшку. Компанія оголосила конкурс, в якому виробникам пропонували створити "пляшку, настільки оригінальну, щоб її можна впізнати на дотик у темряві або навіть за уламком, коли вона розіб'ється".

Перемогу у конкурсі здобула Root Glass Company. Вони запропонували дизайн, який за формою нагадує стручок какао, хоча до складу Coca-Cola какао ніколи не входило. У прототипі було використано ребра стручка какако, але пляшка звужувалася посередині. Водночас початковий дизайн був дуже вигнутим, а рельєфного логотипа Coca-Cola на таких пляшках не було.

У 1915 році Root Glass запатентувала цей дизайн. А у 1916-му компанія представила цю пляшку. Спочатку вона не мала особливої популярності, оскільки її виробництво було дорогим. Однак з часом виявилася дуже успішною та навіть стала зареєстрованим товарним знаком у 1977 році. Сьогодні пляшка Coca-Cola настільки культова, що її впізнають майже всі.



Еволюція пляшок Coca-Cola / Інфографіка The Brain Maze

Сoca-Cola та Друга світова війна

Coca-Cola дуже хотіла, щоб солдати, які беруть участь у бойових діях, могли відчути смак рідного дому. Особливо гостро це питання порушувала після трагедії Перл-Гарбору.

Тож компанія вирішує відправити пересувні заводи з розливу напоїв до Азії, Європи та Північної Африки. Загалом було створено 64 такі підприємства та розповсюджено понад 5 мільярдів пляшок Coca-Cola. Працювали на таких заводах здебільшого військові.

Зауважимо, що німецький підрозділ було засновано трохи раніше – у 1930 році. Однак він продовжував працювати і за нацистського режиму. Ходять чутки, що Адольф Гітлер був палким шанувальником напою.

Інша цікавинка стосується ще одної речі, за якою ми впізнаємо Coca-Cola. Мовиться про алюмінієві банки. Компанія їх придумала для відправки збройним силам за кордон. Цивільні ж отримали змогу купити напій у такому упакованні лише у 1960 році, пише Mental Floss.

Сoca-Cola завжди була тісно пов'язана зі спортом

Coca-Cola почала співпрацювати зі спортсменами ще у 1907 році. Тоді компанія запустила серію рекламних роликів за участю відомих бейсболістів. А майже за 11 років зв'язок бренду та спорту стає глобальнішим. У ті роки Олімпійські Ігри почали здобувати неабияку популярність серед населення. І Coca–Cola отримує статус першого комерційного спонсора Олімпійських ігор 1928 року. Тоді разом з командою США до Амстердаму прибула тисяча ящиків з напоєм. А у 1932-му компанія роздала Coca-Cola більш ніж 100 тисячам глядачів на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Сьогодні взаємини Coca-Cola та Ігор виходять далеко за межі продажу напоїв. Компанія стала невіддільною частиною цієї масштабної події. До кожної Олімпіади Coca-Cola запускає серію тематичних роликів, фільми та розігрує серед своїх споживачів талісмани.

У 2019 році компанія підписала ще одну спонсорську угоду з Іграми, яка діятиме до 2032 року. Це робить Coca-Cola найдовшим спонсором Олімпіади.

Але Coca-Cola співпрацює не лише з Олімпійськими Іграми. Також вона є спонсором чемпіонатів світу та Європи з багатьох видів спорту, зокрема футболу. Ледь не кожен великий форум не обходиться без Coca-Cola.

Цікаво, що першими знаменитостями, що рекламували продукцію бренду, були не спортсмени. Найперші рекламні контракти компанія уклала з оперною зіркою Ліліан Нордікою та акторкою й співачкою легкої опери Хільдою Кларк. Остання з'являлася на більшій частині реклами у США з 1899 по 1903 рік. Її обличчя можна було побачити на всьому: від таць до годинників і гральних карт.

Coca-Cola стала першим газованим напоєм, випитим у космосі

У 1984 році війна між Coca-Cola та Pepsi набула космічних масштабів. Тоді дослідники Coca-Cola розпочали розробку конструкції банки для газованих напоїв, що дозволяє пити їх у космосі. Така тара повинна була зберігати напій газованим навіть в умовах невагомості. Однак метою компанії було не лише зробити технологічний прорив, а і стати першим газованим напоєм, спожитим у космосі.

Зрештою NASA погодилося взяти із собою кілька банок Coca-Cola на борт космічного шатла "Челленджер". Щоправда, конкуренти Pepsi не гаяли часу. Вони також створили власну нову банку для космосу та отримали схвалення від NASA на космічну подорож.

У 1985 році на борту "Челленджера" опинилися як банки з Coca-Cola, так і з Pepsi. Однак астронавти вирішили першими протестувати саме Coca-Cola. У підсумку вона стала першим безалкогольним напоєм, випитим у космосі.

За 8 годин астронавти відкрили банку Pepsi. Представники компанії прокоментували це грайливо: випили напій потім, щоб перебити смак Coca-Cola.

Насправді ж обидва напої не принесли приємних відчуттів астронавтам. В умовах невагомості у космосі вуглекислий газ затримується у системі травлення. Натомість на Землі він виводиться з організму відрижкою.



У 1985 році Coca-Cola потрапила у космос / Фото NASA

Сосa-Cola володіла Columbia Pictures

У 1982 році компанія здійснила безпрецедентний крок – вона вирішує придбати кіностудію Columbia Pictures. І це дозволило їй влитися у кіноіндустрію.

Угода виявилася доволі успішною. Coca-Cola змогла розмістити свою продукцію у блокбастерах Columbia Pictures. Зокрема, її можна побачити у таких стрічках, як "Іншопланетянин" і "Малюк-каратист". Крім того, компанія подбала про те, щоб Coca-Cola завжди була доступною у кінотеатрах.

У 1989 році Coca-Cola продала Columbia Pictures компанії Sony. І за це отримала непогані навіть на сьогодні гроші – 3,4 мільярда доларів.

Сьогодні Coca-Cola не можна купити лише у двох країнах

Куба та Північна Корея – дві країни, де офіційно не купиш Coca-Cola. Щоправда, до приходу Фіделя Кастро на Кубі цей напій усе ж продавали. А ось у КНДР – ніколи. Протягом 60 років Coca-Cola не було й у М'янмі, але у 2013 році ситуація змінилася.

Додамо, компанія також вийшла з ринку Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Однак купити популярний напій окупанти все ж можуть. Сьогодні його там виробляють на заводах, які колись належали Coca-Cola і продають під іншими брендами. Водночас імпорт з так званих "дружніх" країн ніхто не скасовував.

Назва Coca-Cola ідеально перекладається з китайської

У 1978 році Coca-Cola стала єдиною компанією, якій було дозволено продавати охолоджені напої в упаковці у Китайській Народній Республіці. Тоді ж перед ними виникло інше завдання – потрібно було знайти назву, яка б відповідала більшості діалектів і мов, поширених там, пише Alliance Work Partners.

Спершу вони обрали назву, що звучить, як "кекукела". Однак вона виявилася фонетично схожою на вираз, який можна перекласти, як "укуси воскового пуголовка" або "самка коня, набита воском". Щоправда, так звучало лише у деяких діалектах.

Компанія на цьому не зупинилася та зрештою знайшла ідеальний варіант. Відтоді у Китаї Coca-Cola називається «кекукеле», що означає "смачні веселощі". Така назва дозволила бренду легко адаптуватися до китайського ринку.

Чому кола зі скляної пляшки справді смачніша?

Скло – інертний і не пористий матеріал. А це означає, що воно не вступає в реакцію з напоєм і не вбирає ароматичних сполук. Таким чином, смак фактично не змінюється.

Cкло – абсолютно герметичне, і там газування зазвичай зберігається рівномірніше та довше. У цьому і полягає секрет ідеальних бульбашок.

Вузька шийка скляної пляшки працює як лінза для запахів – вона концентрує аромат напою прямо перед вашим носом, коли ви робите ковток.

У скляних пляшках напій охолоджується рівномірніше та залишається холодним трохи довше після того, як ви дістали його з холодильника.

