12 листопада 1992 року стало датою остаточного розриву України з радянським минулим у грошовій сфері. На заміну карбованцям СРСР прийшли купонокарбованці, які покоління 90-х памʼятатиме усе своє життя, розповідає Ukrainian People.

Як українці були мільйонерами

Ця перша національна конвертована валюта ознаменувала прихід епохи валютних обмінників та шаленої гіперінфляції. Купони мали взяти на себе основний удар економічної кризи, щоб підготувати ґрунт для майбутньої стабільної гривні.

Через інфляцію дрібні купюри майже не мали попиту / Фото "Полтава 365"

Перші українські гроші виготовляли у Франції, і вони мали лише базовий рівень захисту від підробок. Майже одразу їхню цінність почала "зʼїдати" інфляція – елементарна куртка могла коштувати до 2 мільйонів купонів.

Поки у Канаді вже розробляли та друкували майбутню гривню, французькі друкарні видавали мільйони тиражів купонокарбованців, які в народі швидко охрестили просто "купонами". Запровадження купона стало сигналом для бізнесу: тепер можна було легально торгувати із закордоном та обмінювати валюту без страху отримати суворе покарання, яке до реформи передбачало навіть смертну кару.

Тож був час, коли українці були мільйонерами, однак ніхто зі свідків того часу не хотів би знову носити гроші пакетами та дивитися на цінники у сотнях тисяч та мільйонах.

Коли гривня замінила купони?

Гривня офіційно замінила купонокарбованці під час грошової реформи, яка тривала з 2 по 16 вересня 1996 року. У цей період українці могли вільно обмінювати свої накопичені "мільйони" на нову національну валюту за курсом 100 000 купонів за 1 гривню, розповідає "Мінфін".

Реформа була дефляційною, що дозволило стабілізувати економіку та нарешті позбутися гіперінфляції, яка роками знецінювала доходи громадян. Перші партії гривні були надруковані задовго до цього і зберігалися на секретних складах, поки настане сприятливий економічний момент.

