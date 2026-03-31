Для цього оголосили конкурс, на який подали 107 заявок. Перемогу здобув проєкт інженера Гюстава Ейфеля та його команди. Саме він отримав право створити головний символ виставки, повідомляє Еiffel guidedtours. На момент відкриття Ейфелева вежа стала найвищою спорудою у світі й утримувала цей статус упродовж 40 років.

Які секрети приховує визначна вежа?

Гюстав Ейфель облаштував на верхівці вежі приватні апартаменти, де приймав відомих гостей, зокрема Томаса Едісона. Там також діяла невелика наукова лабораторія, у якій проводили експерименти.

Серед численних несподіванок, які колись були у вежі, – редакція газети "Ле Фігаро", радіостанція, театр і навіть поштове відділення на висоті 187 метрів. Воно давало змогу надсилати листівки зі спеціальними марками та штемпелями Ейфелевої вежі. Ба більше, поштові скриньки на кожному рівні дозволяли відправляти вітання з підтвердженням того, яку саме висоту вдалося подолати.

Під час Першої світової війни радіопередавач Ейфелевої вежі в 1914 році допомагав глушити німецький зв’язок, що стало важливим чинником у Першій битві на Марні. Крім того, з його допомогою перехоплювали ворожі повідомлення з Берліна, а це дало союзникам відчутну стратегічну перевагу.

День Ейфелевої вежі відзначають 31 березня. Саме цього дня у 1889 році одну з найвідоміших пам’яток світу офіційно відкрили для публіки. У 2026 році Ейфелевій вежі виповнюється 137 років.

Ейфелева вежа – це не лише один із найвідоміших символів романтики, а й об’єкт із дуже незвичною історією кохання. У 2004 році американська спортсменка зі стрільби з лука Еріка Ая вперше побачила вежу й, за її словами, відчула до неї миттєвий потяг.

У 2007 році вона навіть "вийшла заміж" за "Залізну леді" під час символічної церемонії. Після цього жінка змінила прізвище на Еріка Ейфель і заснувала Object Sexuality Internationale – мережу підтримки для людей, які формують романтичний зв’язок із неживими предметами.

Висота Ейфелевої вежі становить близько 312 метрів, але цей показник не є сталим. Залежно від температури конструкція може трохи змінюватися у розмірах. Це звучить дивно, але справді відповідає дійсності – в один рік вежа може бути трохи вищою, ніж в інший. Різниця між найспекотнішими й найхолоднішими днями року становить приблизно 15 сантиметрів. За сильного вітру вежа також помітно хитається – більш ніж на шість сантиметрів.

Чому є обмеження на нічні фото Ейфелевої вежі?

Щойно над Парижем заходить сонце, Ейфелева вежа перетворюється на яскраве світлове шоу з 20 тисяч вогнів. Воно триває щовечора до 23:00, а влітку – до 1:00. Це видовище давно стало однією з найвідоміших візитівок французької столиці й постійно приваблює тих, хто хоче зробити ефектне фото чи відео. Однак більшість людей навіть не здогадується, що нічне освітлення вежі пов’язане з авторським правом, пише Everything French.

Усе пояснюється європейським законодавством, за яким архітектурні об’єкти охороняються протягом життя автора та ще 70 років після його смерті. І хоча сама Ейфелева вежа вже давно перейшла у суспільне надбання, її світлове шоу, створене у 1985 році, досі вважається окремим захищеним твором. Саме тому фотографії вежі вдень можна вільно публікувати й використовувати без жодних обмежень.

А ось із нічними знімками ситуація інша. Йдеться насамперед про комерційне використання – наприклад, продаж таких фото журналам, компаніям або іншим організаціям. У такому разі потрібен окремий дозвіл.

Водночас туристам, які просто викладають знімки в соціальні мережі, зазвичай хвилюватися нема про що. Теоретично питання авторського права тут існує, але на практиці звичайних користувачів ніхто через це не переслідує.

