В реальності все трохи інакше: Велика піраміда входить до комплексу Гіза і розташована на плато на західному березі Нілу, зовсім близько до сучасної Гізи та агломерації Каїра, повідомляє Britannica. Саме тому перша зустріч із пірамідами для багатьох туристів стає несподіванкою.

Де розташована Піраміда Хеопса?

Піраміда Хеопса, яку також називають Великою пірамідою Гізи, стоїть на плато Гіза в Єгипті. Це частина великого некрополя Мемфіса, до якого входять також інші піраміди, храми, поховальні споруди й археологічні зони від Гізи до Дахшура. У Давньому Єгипті змінювалися царські гробниці – від масштабу до пірамід.

Дивовижні піраміди / Фото Unsplash

Збудували Велику піраміду в епоху Стародавнього царства, за правління фараона Хуфу, якого греки називали Хеопсом. Britannica вказує, що її спорудили для Хуфу, другого царя IV династії, а завершили в ранньому XXV столітті до нашої ери. У популярних і науково-популярних джерелах зазвичай називають проміжок близько 2600 – 2500 років до н. е., або приблизно 4 500 – 4 600 років тому.

Велика піраміда була не просто гробницею, а центром цілого поховального комплексу. Поруч існували храми, дорога-перехід, менші піраміди для членів царської родини, кладовища знаті та інші споруди, пов’язані з культом фараона після смерті. Тобто перед нами не окремий кам’яний гігант серед піску, а частина ретельно продуманого сакрального простору, де архітектура, релігія і влада працювали разом.

Місце для цієї піраміди теж було обране не випадково. Західний берег Нілу в єгипетській традиції пов’язували зі світом мертвих, бо саме там "вмирала" сонячна куля, зникаючи за горизонтом. Тому розташування пірамід у зоні некрополя мало не лише практичний, а й символічний сенс. Велика піраміда стоїть там, де географія, релігія і царська ідеологія зійшлися в одну дуже точну точку.

Які ще цікаві факти про піраміду Хеопса?

Піраміда Хеопса була найвищою спорудою на Землі протягом приблизно 3 800 років, інформує BBC. Спочатку її висота становила близько 147 метрів, але сьогодні вона нижча через втрату верхівки та більшості облицювальних каменів. Колись зовнішня поверхня піраміди була вкрита гладким білим вапняком, тому споруда не виглядала такою східчастою, як зараз, а сяяла на сонці значно яскравіше. Всередині піраміди відомі три основні камери. Одна з них залишилася незавершеною в скелі під основою, ще дві розташовані вище в тілі споруди.

Найвідоміша – так звана "Камера царя", де міститься гранітний саркофаг. Окрім самих камер, у піраміді є Велика галерея – довгий високий коридор, який і сьогодні вважають одним із найвражаючих прикладів кам’яної інженерії Давнього Єгипту. І, мабуть, найсильніше вражає не лише розмір, а точність.

Попри те, що піраміду звели понад чотири з половиною тисячі років тому, її пропорції, орієнтація й рівень опрацювання каменю досі викликають подив. Саме тому Велика піраміда залишається не просто туристичною пам’яткою, а одним із найпереконливіших доказів того, наскільки складною й технічно сильною була цивілізація Давнього Єгипту.

Цікаві відкриття науковців