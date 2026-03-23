Саме така подія відбулася у Яворівському національному природному парку на Львівщині – там народилося лоша у групі коней, що походять від тарпанів. Для працівників парку це ще один сигнал, що тварини добре адаптувалися, а популяція продовжує розвиватися.

Хто народився у Яворівському парку?

У Яворівський національний природний парк сталося поповнення – там народилося лоша у табуні коней, які є нащадками диких тарпанів. Про появу малюка повідомили працівники природоохоронної території, наголосивши, що для парку це важлива подія.

Дивовижні тварини / Фото Яворівському національному природному парку

Нове лоша вже тримається поруч із кобилою, уважно повторює її рухи й поступово освоюється в середовищі, де живе табун. Працівники парку зазначають, що тварина почувається спокійно, а перші дні проходять під постійним наглядом матері. Поява такого потомства має значення не лише для самого табуна, а й для всієї природоохоронної роботи, яку ведуть у парку. Кожне нове народження вважають добрим знаком стабільного розвитку популяції, яка формується в умовах, максимально наближених до природних.

Фахівці підкреслюють, що народження лошати свідчить про добрий стан табуна і правильні умови утримання. Для природоохоронців це також підтвердження того, що тварини добре адаптувалися до середовища. У парку нагадують, що відновлення популяцій таких тварин – тривалий процес, який потребує постійного спостереження, захисту територій і уважної роботи спеціалістів.

Саме завдяки таким крокам у природі знову з’являються види, які колись вважалися втраченими для місцевих екосистем.

Хто такі тарпани?

Тарпан – це дикий кінь, який колись мешкав на великих просторах Європи, зокрема й на території сучасної України. У природі цей вид повністю зник ще багато десятиліть тому, однак сьогодні його генетично близьких нащадків використовують у програмах відновлення природних екосистем. Нащадки тарпанів зовні помітно відрізняються від більшості домашніх коней – у них коротша шия, міцний корпус, темнувата смуга вздовж хребта і стримане забарвлення без яскравих плям, пише Вritannica.

Саме така зовнішність вважається однією з рис, які нагадують про диких предків. Їхнє тіло пристосоване не до швидкого галопу на короткій дистанції, а до постійного руху, витривалості й життя просто неба в будь-яку пору року. У таких коней дуже сильний стадний інстинкт.

Вони майже ніколи не тримаються окремо надовго – у табуні кожна тварина постійно орієнтується на рух інших. Якщо один кінь насторожується, за секунду це передається всій групі. Через це навіть молоді лошата дуже швидко вчаться поведінки в табуні – коли рухатися, де триматися і як реагувати на небезпеку.

