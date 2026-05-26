Саме це сталося біля узбережжя Сінгапуру. Дослідники виявили новий вид коробкової медузи – групи тварин, яка давно отримала моторошну репутацію через свою сильну отруту, розповідає Discover magazine. Для вчених це відкриття стало несподіваним не лише через сам факт знахідки, а й через те, наскільки складно було зрозуміти, що перед ними новий вид. Найдивніше – істота тривалий час буквально залишалася "серед своїх", маскуючись під уже відомих родичів.

Чому науковці не одразу зрозуміли, що перед ними новий вид?

Новий вид отримав назву Chironex blakangmati. Його назвали на честь старої історичної назви острова Сентоса – Pulau Blakang Mati. У перекладі ця назва означає приблизно "острів смерті позаду", що для небезпечної медузи виглядає доволі символічно.

Спочатку дослідники були переконані, що перед ними один із уже відомих представників коробкових медуз – Chironex yamaguchii. Причина проста: зовнішньо вони майже не відрізнялися. Але згодом учені почали уважніше аналізувати будову тіла. Вони помітили, що нижня частина купола має особливі анатомічні структури, які не збігалися з описами відомих видів.

Медузи можуть бути дуже небезпечними / Pixabay (ілюстративне фото)

Після цього команда вирішила провести генетичний аналіз. Саме результати ДНК остаточно підтвердили – це не знайомий науці представник, а окремий вид, який раніше не був описаний. Для біологів це стало важливим нагадуванням: навіть у районах, які люди вивчають десятиліттями, можуть залишатися приховані види.

Чому коробкові медузи мають таку небезпечну репутацію?

Коробкових медуз часто називають одними з найнебезпечніших морських тварин на планеті. У народі деякі види навіть отримали назву "морські оси". Їхня небезпека пов'язана з отрутою, яку вони використовують для полювання та захисту. На щупальцях розташовані тисячі спеціальних жалких клітин.

Під час контакту вони миттєво випускають мікроскопічні структури, які вводять токсини. У деяких представників цієї групи отрута може викликати дуже сильний біль, ураження шкіри, проблеми з диханням і навіть небезпечні реакції організму.

Втім, новий вид ще потрібно вивчити детальніше. Дослідники поки не роблять остаточних висновків про рівень його небезпеки для людей, хоча через належність до роду Chironex вчені ставляться до цього дуже уважно.

Чим ці медузи відрізняються від більшості інших?

Багато людей уявляють медуз як істот, які просто пасивно дрейфують у воді й залежать від течії. Коробкові медузи живуть зовсім інакше. Вони можуть активно плавати й навіть змінювати напрямок руху. Це робить їх значно ефективнішими мисливцями.

Ще більш дивною виявилася їхня система зору. У таких медуз є кілька груп очей різного типу – загалом до двох десятків органів, які допомагають орієнтуватися у просторі. Для тварини без мозку у звичному людському розумінні це виглядає досить незвично.

Яке ще відкриття здивувало дослідників?

Під час досліджень учені знайшли ще одну несподівану деталь. Виявилося, що інший небезпечний вид – Chironex indrasaksajiae, який раніше пов’язували переважно з районами Таїланду, також мешкає біля Сінгапуру. Це означає, що розподіл таких медуз може бути набагато ширшим, ніж вважалося раніше.

Саме тому відкриття нового виду стало для дослідників важливим не лише з погляду біології. Воно показало й інше – океани навіть зараз приховують істот, які можуть жити буквально поруч із людьми, але залишатися невідомими десятиліттями.