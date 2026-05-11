Те, що спершу могло здатися просто старим металевим предметом, виявилося рідкісним однолезовим мечем. За оцінками фахівців, артефакту приблизно 1300 років, а саму знахідку пов’язують із пізньою епохою Меровінгів або раннім періодом вікінгів. Археологи були вражені не лише віком зброї, а й тим, наскільки добре вона збереглася, повідомляє Аncient.

Цікаво Рубін вагою понад 2 кілограми шокував навіть ювелірів: де знайшли такий камінь

Як виглядає рідкісний меч з одним лезом?

Знайдену зброю археологи відносять до так званих однолезових мечів – клинок був загострений лише з одного боку. Подібну зброю в ранньому середньовіччі часто називали саксом або скрамасаксом.

Такі мечі були добре відомі в період Меровінгів і залишалися поширеними на межі переходу до ранньої епохи вікінгів. Фахівці з управління культурної спадщини Іннландета вважають, що артефакту приблизно 1300 років. Це означає, що меч могли викувати ще наприкінці меровінзького періоду – задовго до того, як почалися найвідоміші походи вікінгів.

Дивовижна знахідка / Фото Kulturarv i Innlandet

Саме в цей час у Скандинавії активно змінювалися військові традиції, ремесла та культура. Дослідники також звернули увагу на форму зброї. Меч із Брандбю виявився дуже схожим на так званий "тип F", який описував норвезький археолог Ян Петерсен у своїй відомій праці про мечі епохи вікінгів, опублікованій ще у 1919 році.

Для істориків це важлива деталь, адже вона допомагає точніше визначити походження та приблизний час виготовлення зброї.

Ми надзвичайно пишаємося дітьми, яким вдалося побачити меч у полі. Молодці! І ми дуже раді, що вони все зробили правильно – викликали археолога,

– поділилося повідомленням управління культурної спадщини.

Чому регіон Гран такий важливий для археологів?

Не менш цінним за сам меч виявилося і місце знахідки. Артефакт виявили у муніципалітеті Гран – частині історичного регіону Хаделанд у Норвегії. Ця місцевість давно привертає увагу археологів через велику кількість пам’яток залізної доби та епохи вікінгів. Назву "Хаделанд" часто перекладають як "Земля воїна". І для цього є підстави.

У різні роки тут знаходили кургани бронзової доби, залишки давніх поселень, зброю та інші артефакти, пов’язані з воїнською культурою Скандинавії. Відкриття однолезового меча додає ще одну важливу деталь до історії цього регіону.

Науковці вважають, що подібні знахідки допомагають краще зрозуміти життя людей у Норвегії ще до розквіту епохи вікінгів – часу, який пізніше став одним із найвідоміших у скандинавській історії.

Що знайшов підліток у Берліні?

13-річний хлопець із Німеччини випадково натрапив у полі на стару бронзову монету, але знахідка виявилася значно важливішою, ніж здавалося спочатку, пише Smithsonianmag. Археологи заявили, що це перший давньогрецький артефакт, який коли-небудь знаходили на території Берліна.

Підліток, на ім'я Лука Малашніцкі знайшов монету під час прогулянки полем у районі Марцан-Геллерсдорф. Спершу предмет виглядав як звичайний шматок брудного металу, але хлопець вирішив показати його археологам. Саме тоді стало зрозуміло, що йдеться про рідкісну історичну знахідку. Фахівці встановили, що монету виготовили понад 2000 років тому у давньогрецькому місті Ольвія.

Це античне поселення розташовувалося на узбережжі Чорного моря – на території сучасної України. У давнину Ольвія була важливим торгівельним центром і підтримувала зв’язки з багатьма регіонами античного світу.

Археологи припускають, що монета потрапила до території сучасного Берліна через торгові контакти або пересування людей у давнину. Для науковців це особливо цікаво, адже подібних артефактів у цьому регіоні раніше не знаходили. Монета має зеленуватий відтінок через окиснення бронзи, але окремі елементи зображення все ще залишаються помітними. За словами дослідників, на одному боці можна розгледіти голову божества, а на іншому – характерні символи, пов’язані з античною грецькою чеканкою.

Особливу увагу археологів привернуло місце знахідки. Район, де хлопець натрапив на монету, раніше не вважався територією з активними контактами з античним світом. Саме тому навіть один невеликий предмет може змінити уявлення дослідників про давні торгівельні маршрути та пересування людей.

Ще цікаве про знахідки в Україні

Під старими будинками Стрия виявили підземелля, про існування якого багато років майже ніхто не здогадувався. Археологи та місцеві дослідники припускають, що ці ходи можуть бути значно старшими, ніж вважали раніше.

Такі підземні споруди часто використовували для зберігання товарів, укриття або таємних переходів між будівлями. Що саме знайшли у Стрию і чому ця пам’ятка викликала інтерес істориків.