Під час дослідження газових викидів учені зафіксували деталь, яка зробила цей вулкан ще загадковішим, інформує IFLScience. Виявилося, що разом із газом і парою кратер регулярно виносить у повітря частинки дорогоцінного металу.

Що відомо про найзагадковіший вулкан планети?

За підрахунками дослідників, щодоби в атмосферу потрапляє близько 80 грамів кристалізованого золота. Його мікроскопічні частинки настільки легкі, що можуть переноситися на великі відстані. Науковці встановили, що найвищий активний вулкан Антарктиди щодня викидає золотий пил, вартість якого оцінюють приблизно у 6 тисяч доларів. Такі висновки зробили після аналізу газових шлейфів, що піднімаються над горою Еребус.

У цих викидах виявили крихітні кристали металевого золота – їхній розмір не перевищує 20 мікрометрів. Частинки не осідають поруч із кратером, а можуть розлітатися на сотні кілометрів. Антарктичні дослідницькі станції фіксували сліди цього пилу навіть на відстані до 1000 кілометрів від вулкана.

Окрім золота, Еребус регулярно викидає газ, пару та так звані "вулканічні бомби" – шматки частково розплавленої породи. Висота гори становить 3794 метри. Усередині кратера зберігається постійне лавове озеро, яке, за спостереженнями, залишається активним щонайменше з 1972 року. Таких довговічних лавових озер на Землі лише кілька.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Навіть у суворих умовах антарктичного холоду вулкан залишається активним. На його схилах сформувалися фумарольні крижані печери, які виникли через гарячі гази, що виходять із надр. Саме в цих печерах учені виявили 61 вид грибів. Оскільки для розвитку таких організмів потрібне специфічне середовище, дослідники припускають, що їхня поява може бути пов’язана з людським впливом під час попередніх експедицій.

Геологи пояснюють активність Еребуса його розташуванням – вулкан стоїть на відносно тонкій ділянці земної кори, через яку магма легше піднімається з глибин мантії. Під час цього процесу магма насичується леткими елементами, зокрема хлором і сіркою, що й сприяє винесенню розчиненого золота на поверхню.

Вулкан відкрив у 1841 році британський полярний дослідник Джеймс Кларк Росс. Він побачив гору під час активного виверження й назвав її на честь одного зі своїх кораблів – HMS Erebus. Першими людьми, які піднялися на вершину, стали учасники британської експедиції під керівництвом Ернеста Шеклтона у 1908 році.

Які ще незвичні вулкани є у світі?

Вулканічне поле Клір-Лейк вважають одним із найзагадковіших вулканічних районів, адже його поява досі не має простого пояснення, інформує Volcano cafe. Зазвичай вулкани формуються в зонах субдукції, рифтів або гарячих точок, але Клір-Лейк не належить повністю до жодного з цих типів. Його розташування пов’язують із районом завершення розлому Сан-Андреас у Каліфорнії.

Після того як понад два мільйони років тому тут припинилися процеси субдукції, у земній корі виникла ділянка, через яку магма почала підніматися ближче до поверхні. Саме складна тектонічна ситуація, ймовірно, і підтримує вулканічну активність у цій місцевості. Ще одна особливість Клір-Лейк – відсутність чіткої закономірності вивержень. Найактивніше вулканічні процеси відбувалися між 60 тисячами і 10 тисячами років тому, а нині активність значно слабша. Водночас ця система має величезну магматичну камеру об’ємом близько 1400 кубічних кілометрів.

Сан-Франциско розташований відносно недалеко від вулканічного поля Клір-Лейк, хоча більшість мешканців міста навіть не підозрюють, що поруч існує така велика вулканічна система. Саме тому цей район часто називають одним із малопомітних, але геологічно важливих вулканічних об’єктів поблизу міста.

