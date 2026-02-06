Про це повідомило видання Iflscience.

Дивіться також Серйозні руйнування і десятки постраждалих: де був найсильніший землетрус в історії України

Що було в таємному повідомленні?

Під час війни у Британії була створена волонтерська організація, відома як Національна служба голубів (NPS). NPS надала понад 250 000 птахів для використання в передачі повідомлень, коли інші форми зв'язку, такі як радіо, були недоречними, небезпечними або недоступними. За даними дослідників, знайдений птах, ймовірно, був звідти.

Знайдене в димоході повідомлення складалося з груп літер і цифр:

AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6

Куратор виставки "Голуби на війні" у Блетчлі-Парк Колін Гілл зазначав, що алюмінієве кільце на нозі птаха вказує на те, що той народився в 1940 році. Червона капсула підтверджує, що голуб належав союзникам, однак маршрут польоту та зміст повідомлення залишаються невідомими.

Можливо, птах летів з окупованих нацистами частин Європи, коли сів на димар і загинув. До слова, в різні роки з’являлися заяви про те, що нібито розшифрували цей текст.

Центр урядового зв'язку США (GCHQ) вважає, що повідомлення було надіслано з використанням одноразової клавіатури як шифру. Без неї повідомлення залишається нерозшифрованим донині. Без доступу до відповідних кодових книг та деталей будь-якого додаткового використаного шифрування розшифрувати його буде неможливо.

Що відомо про дивну знахідку в Уельсі?