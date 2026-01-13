Які тварини України є найбільшими. Про це розповість 24 Канал.

Хто найбільші звірі України?

Бурий ведмідь

Найбільшим хижаком України та царем Карпат вважають бурого ведмедя. Довжина цієї тварини зазвичай 1,2 – 2 метри за висоти в холці близько 1 метра. Лапи у неї міцні, з великими невтяжними кігтями довжиною 8 – 15 сантиметрів. Зазвичай зустрічаються дорослі тварини масою до 350 кілограмів. Самки важать менше – до 200 кілограмів.

Хутро ведмедя має забарвлення від світло-бурого чи рудуватого до темно-бурого. Відзначається ця тварина відмінними нюхом і слухом. Любить харчуватися травами, пагонами, дикими плодами та ягодами, горіхами, корінням, комахам, ссавцями та рептиліями та, звичайно ж, медом, повідомляє NV.

На жаль, в Україні бурий ведмідь – дуже рідкісний звір. За даними Фонду дикої природи (WWF), в Україні налічується близько 200 особин. Мешкають клишоногі лише в регіоні Карпат і в окремих випадках – на Поліссі.

