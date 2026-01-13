Які тварини України є найбільшими. Про це розповість 24 Канал.
Хто найбільші звірі України?
Бурий ведмідь
Найбільшим хижаком України та царем Карпат вважають бурого ведмедя. Довжина цієї тварини зазвичай 1,2 – 2 метри за висоти в холці близько 1 метра. Лапи у неї міцні, з великими невтяжними кігтями довжиною 8 – 15 сантиметрів. Зазвичай зустрічаються дорослі тварини масою до 350 кілограмів. Самки важать менше – до 200 кілограмів.
Хутро ведмедя має забарвлення від світло-бурого чи рудуватого до темно-бурого. Відзначається ця тварина відмінними нюхом і слухом. Любить харчуватися травами, пагонами, дикими плодами та ягодами, горіхами, корінням, комахам, ссавцями та рептиліями та, звичайно ж, медом, повідомляє NV.
На жаль, в Україні бурий ведмідь – дуже рідкісний звір. За даними Фонду дикої природи (WWF), в Україні налічується близько 200 особин. Мешкають клишоногі лише в регіоні Карпат і в окремих випадках – на Поліссі.
Що відомо про бурого ведмедя: дивіться відео
Зубр
Зубр європейський – найбільший представник ряду парнокопитних у фауні України. Поширений у Карпатах, Лісостепу та на Поліссі. Він також опинився під загрозою зникнення. Ба більше, до Червоної книги його включили зі статусом "зниклий у природі", повідомляє Черкаський зоопарк.
Зубр є типовим биком масивної конституції. Тулуб відносно короткий з прямою або дещо вигнутою спиною. Довжина тіла самців сягає 3 метрів, висота у загривку – 1,8 – 2 метри, висота у крижах – 1,6 метра. Пересічна маса дорослої тварини становить 500 кілограмів, хоча в окремих випадках може сягати 800 – 1200 кілограмів.
Лось
Це найбільший ссавець і найбільші роги України. Довжина тіла самця сягає 3 метрів, висота у загривку до 2,3 метра. У середньому важать лосі 360 – 600 кілограмів, пише Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
Щодо рогів лося, то їхній розмах становить 1,5 метра, маса – 20 – 25 кілограмів, ширина однієї лопати – до 60 сантиметрів.
За зовнішнім виглядом лось помітно відрізняється від інших оленів. Тулуб і шия у нього короткі, загривок високий, у вигляді горба. Ноги – сильно витягнуті, тому, щоб напитися, лось вимушений заходити глибоко у воду або ставати на коліна передніх ніг. Голова велика, горбоноса, з нависаючою м'ясистою верхньою губою. Під горлом – м'який шкірястий виріст, що досягає 25 – 40 сантиметрів.
Шерсть цих тварин – груба, має буро-чорне забарвлення. Щоправда, ноги у них – світло-сірі, майже білі. Зустрічаються також особини з цілком білим кольором хутра, при чому вони не є альбіносами.
Лось поширений здебільшого на Півночі України. Загалом на Землі – близько півтора мільйона цих тварин.
Лось / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Репп
Це найбільший бик України. Його вага становить близько 1500 кілограмів. Дивують і його репродуктивні здібності – за рік він може сприяти появі на світ 50 тисяч телят, повідомляє парк природи "Беремицьке".
З особливостей характеру варто виділити його ревнивість. Він не терпить, коли не приділяють йому уваги, тому намагається всіляко нагадувати про себе.
Ця тваринка з вигляду досить агресивна. Тому, щоб уникнути непорозумінь, – його роги спиляли працівники Черкаського селекційного центру, де він і мешкає.
Репп – найбільший бик України / Фото взято із сайту парку природи "Беремицьке"
Бобер
Бобер європейський належить до ряду гризунів і є найбільшим представником цього ряду в Україні. Довжина його тіла сягає 1 метра, а вага – до 30 кілограмів, повідомляє Природно-заповідний фонд України.
Ці тварини люблять лісові річки та струмки з повільною течією, лісові озера, стариці, які не промерзають взимку. Якщо струмок неглибокий, бобри з гілок, трави та мулу будують загату та поселення, яку можуть використовувати десятиліттями. Такі греблі витримують вагу людини та бувають заввишки 1 – 1,5 метра та завдовжки до 150 метрів.
Бобри також перебувають під загрозою. Від повного зникнення в Україні їх врятувало введення повної заборони на полювання, організація бобрових заказників і заповідників у місцях найбільшого збереження колоній. В Україні тварини існували вздовж берегів річки Тетерев і її приток Крапивня й Визня, деяких приток Прип’яті, у заплаві Десни, а також в Чернігівській області – на Кривій річці. Усього їх тут нараховували близько ста особин, пише Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь.
Цікаві факти про бобрів: дивіться відео
Які тварини є найбільшим у світі?
-
Найбільша тварина у світі – синій кит. Дорослі сині кити можуть досягати довжини від голови до хвоста від 22,8 до 30,5 метра. А важити – до 136 тонн.
-
Найбільша наземна тварина – африканський слон. Середня висота у плечах у дорослих африканських слонів становить від 3 до 3,4 метра. Максимально відома вага цих тварин сягає 10,4 тонни.
-
Найвища наземна тварина – жираф. Висота дорослих самців досягає 4,3 – 5,7 метра.
-
Найбільший наземний хижак – білий ведмідь. Середня вага самців сягає 800 кілограмів. А у довжину ці тварини можуть бути до 4 метрів.
-
Найбільший птах у світі – страус. Самець може сягати висоти близько 2,75 метра та важити до 156 кілограмів.
-
Найбільший плазун у світі – гребенястий, або морський крокодил. Довжина дорослих самців може сягати 6 метрів, а вага – від 1 000 до 1500 кілограмів. У гребенястого крокодила другий за силою укус у світі після крокодила нільського – 260 кілограмів на квадратний сантиметр.
-
Найбільша риба у світі – китова акула. Самка може вирости в середньому до 14 метрів завдовжки, проте є деякі, що сягають неймовірних 21,4 метра. Максимальна вага китової акули – 18 144 кілограми.
-
Найбільший павук у світі – гігантський павук-мисливець. Розмах його лап може досягати до 30 сантиметрів, а довжина тіла – 4,6 сантиметра.
-
Найбільша ящірка у світі – комодський варан. Він може сягати 3,1 метра завдовжки та важити до 150 кілограмів.
