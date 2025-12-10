Розміри можна виміряти різними способами: висота, вага, довжина чи комбінація всіх цих параметрів. Візьмемо, до прикладу, найбільшу наземну тварину. Це може бути як африканський слон, так і жираф, залежно від показників. Про найбільших тварин на нашій планеті розповість 24 Канал з посиланням на BBC Science Focus і Howstuffworks.

Які тварини є найбільшими у світі?

Найбільша тварина у світі: синій кит

Дорослі сині кити можуть досягати довжини від голови до хвоста від 22,8 до 30,5 метра. А важити вони можуть до 136 тонн. Самки синіх китів, як правило, важать більше за самців. Найбільший синій кит на сьогодні – самка, що важила 176 792 кілограми.

Синій кит настільки величезний, що його серце важить стільки ж, скільки невеликий автомобіль, а артерії його серця могла пропливти середньостатистична людина. Довжина цього ссавця дорівнює 8 – 10-поверховому будинку. А мозок може важити до 6,8 кілограма, що робить його другим за величиною мозком у тваринному світі після кашалота. Ба більше, голова синього кита настільки широка, що на язику могли б поміститися близько 50 осіб.

Морські гіганти сині кити: дивіться відео

Найбільша наземна тварина: африканський слон

Цю тварину вважають найбільшою серед усіх наземних тварин, найбільшим наземним ссавцем і найважчою наземною твариною. Вони особливо відомі своїми довгими хоботами та видатними бивнями, які можуть сягати 3 метрів завдовжки.

Середня висота у плечах у дорослих африканських слонів становить від 3 до 3,4 метра. Максимально відома вага африканського слона сягає 10,4 тонни.

Африканські слони – травоїдні тварини, тобто харчуються травою, листям, корою та корінням. Вони також споживають велику кількість води – до 190 літрів на день. Це дуже соціальні тварини, які живуть великими стадами до 100 особин. Вони також дуже розумні, здатні пізнавати себе в дзеркалі та використовувати знаряддя праці, пише GVI.

Дивіться відео про життя африканських слонів

Найвища наземна тварина: жираф

Жирафів легко впізнати по довгих шиях і тонких ногах. Висота дорослих самців досягає 4,3 – 5,7 метра. Їхні довгі шиї дозволяють їм дотягуватися до високих ділянок рослинності, недоступних іншим тваринам. Жирафів можна зустріти у саванах у країнах Африки на південь від Сахари.

Який вигляд має жираф: дивіться відео

Найбільший наземний хижак: білий ведмідь

Якщо говорити про наземних ссавців, які полюють і харчуються іншими тваринами, то білі ведмеді посідають перше місце за величиною. Середня вага самців білих ведмедів сягає 800 кілограмів. А у довжину ці тварини можуть бути до 4 метрів.

Дивіться відео про життя білих ведмедів

Найбільший птах у світі: страус

Страуси мешкають в Африці, як правило, на відкритих просторах саван і пустель. Самець може сягати висоти близько 2,75 метра та важити до 156 кілограмів. Самка зазвичай менша – її максимальна висота становить близько 2 метрів.

Страуси настільки великі, що не вміють літати, але можуть бігати зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину на коротких дистанціях. Крім того, вважають, що у звичайного страуса найбільші очі серед усіх наземних тварин – близько 5 сантиметрів у діаметрі.

Який вигляд має страус: дивіться відео

Найбільший плазун у світі: гребенястий, або морський крокодил

Це масивна, зубаста тварина, що мешкає в Південно-Східній Азії, на східному узбережжі Індії, а також у північній Австралії та Мікронезії. Довжина дорослих самців може сягати 6 метрів, а вага – від 1 000 до 1500 кілограмів.

У гребенястого крокодила другий за силою укус у світі після крокодила нільського – 260 кілограмів на квадратний сантиметр. Ці величезні рептилії також є одними з найнебезпечніших тварин у світі та щорічно вбивають до 1 000 осіб.

Як атакує морський крокодил: дивіться відео

Найбільша риба у світі: китова акула

Самка китової акули може вирости в середньому до 14 метрів завдовжки, проте є деякі, що сягають неймовірних 21,4 метра. Максимальна вага китової акули – 18 144 кілограми. Харчуються ці риби планктоном, крилем і дрібною рибою. Ширина пащі китової акули може досягати 1,55 метра.

Дивовижний факт про найбільшу рибу у світі: на її очах розташовані крихітні зуби, які допомагають їй плавати швидше, зменшуючи опір і турбулентність під водою. Ці риби поширені по всьому світу, але віддають перевагу теплим морям і відкритому океану.

Дивіться відео про китову акулу

Найбільший павук у світі: гігантський павук-мисливець

Гігантський павук-мисливець мешкає в печерах, на мертвих деревах і пнях. Веде нічний спосіб життя. Отруйний, але для людини вважається безпечним

Розмах його лап може досягати до 30 сантиметрів, а довжина тіла – 4,6 сантиметра.

Який вигляд має гігантський павук-мисливець: дивіться відео

Найбільша ящірка у світі: комодський варан

Він може сягати 3,1 метра завдовжки та важити до 150 кілограмів. Довжина одного самця комодського варана може дорівнювати довжині двох середніх чоловіків разом узятих. Самки комодських варанів коротші, але все ж таки можуть досягати в довжину близько 1,8 метра.

У дикій природі їх можна зустріти всього на п'яти островах індонезійського архіпелагу. Цей м'ясоїдний і отруйний варан полює на великих ссавців, зокрема дрібніших рептилій, птахів, оленів, свиней, водяних буйволів і навіть намагається боротися з людьми. Свою здобич – живу або мертву – комодський варан може виявити на відстані до 8 кілометрів.

Дивіться відео про комодських варанів

