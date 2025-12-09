Деякі тварини рятували життя, інші ставили причинами катастроф, ще деякі започаткували цілі рухи. Про тварин, чиї несподівані вчинки допомогли змінити перебіг історії, – розповість 24 Канал з посиланням на History Snob і Discover Wildlife.

Цікаво Деяким тисячі років: 10 найстаріших живих істот на планеті

Які тварини змінили хід історії?

Гуси, який врятували Рим

Під час раптового нічного вторгнення галлів римська варта не змогла виявити зловмисників, що підіймалися на Капітолійський пагорб. Однак небезпеку відчула зграя священних гусей, призначених для богині Юнони. Вони своїм криком розбудили солдатів, які й відбили атаку.

Монтосьєль – вівця, що дала початок польотам людини

У 1783 році вівця на прізвисько Монтосьєль (перекладається з французької, як "той, що злітає в небо") стала першим наземним ссавцем, який здійснив політ. Монтосьєль полетів на повітряній кулі, збудованій братами Монгольф'є. Вівцю вибрали тому, що її фізіологія була схожа на людську. Також для індикації польоту взяли качку, оскільки вона звикла до висот, і півня – а той навпаки не літає високо.

За вісім хвилин польоту куля подолала близько трьох кілометрів і піднялася на висоту близько 500 метрів. Після приземлення всі вижили, а вівця вирушила жувати траву. Успіх експерименту довів, що живий організм може перенести політ повітряною кулею. Отже, в політ можна відправляти й людину.



Політ вівці Монтосьєль на повітряній кулі / Джерело ілюстрації – Бібліотека Конгресу, PPMSCA.02446

Щури та блохи стали причиною Чорної смерті

Чорна смерть – одна з найбільш смертоносних пандемій в історії. Вона охопила Європу у XIV столітті. Пізніше вчені встановили її причину – чумна паличка (Yersinia pestis), бактерія, що переноситься блохами, які паразитують на щурах. Після загибелі заражених щурів блохи переходили людей, викликаючи епідемію чуми.

Папуга Алекс з надзвичайно високим інтелектом

Протягом 30 років доктор Ірен Пепперберг вивчала Алекса, африканського сірого папугу з надзвичайно високим інтелектом. Він міг називати кольори, числа та розуміти такі поняття, як "однаковий" і "різний". Ці особливості поведінки вплинули на наукові уявлення про пташиний розум і перетворили вивчення когнітивних здібностей тварин.

Дивіться відео про геніального папугу Алекса

Балто – собака, який врятував людей від дифтерії

У 1925 році у Номі на Алясці розгорілася дифтерія. Лікарням була потрібна протидифтерійна антитоксична сироватка. Її необхідно було доправити з міста Анкорідж, що лежало за тисячу кілометрів від поселення. Снігова буря не дозволяла злітати літакам, тому сироватку доставили поїздом до міста Ненана. Решту шляху, понад тисячу кілометрів, ліки треба було перевезти на собачих упряжках – єдиному можливому транспортному засобі за таких погодних умов.

На останній ділянці шляху (52 кілометри до Нома) сироватку везла упряжка на чолі із сибірським хаскі Балто. Собака продемонстрував сміливість і чудово орієнтувався за нюхом у незнайомій місцевості та за сильної сліпучої заметілі. Упряжка пройшла важкий шлях: одного разу собаки ледь не загинули під час переправи через річку Топкок, іншого разу нарти перекинулися, а ящик з ліками провалився у глибокий сніг. Однак шлях усе ж було подолано та сироватку доправили до Нома. Вона замерзла, але не зіпсувалася, і з її допомогою дифтерію було зупинено за 5 днів.

Балто зі своїм погоничем Гуннаром Каасеном / Фото Cleveland Museum of Natural History

Розумний Ганс – кінь, що зробив революцію у методах вивчення тварин і людей

На початку XX століття в Німеччині кінь підкоряв натовпи своєю здатністю рахувати, писати, виконувати складні арифметичні дії, розрізняти музичні інтервали та запам'ятовувати імена людей. Він давав відповідь, тупаючи копитом потрібну кількість разів. Учені були вражені, поки психолог Оскар Пфунгст не з'ясував, що Ганс читає тонкі сигнали мови тіла свого тренера. Ганс відповідав правильно лише тоді, коли його тренер знав відповідь і просто реагував на ледь помітні зміни в позі та виразі обличчя, що давали йому сигнал почати та припинити тупотіти.

Ганс справді продемонстрував людську здатність до самообману. Після цього випадку психологічні тести проводяться подвійним сліпим методом.



Розумний Ганс начебто вмів читати та рахувати / Фото взято із сайту енциклопедії Britannica

Голуб Марта, що надихнув на збереження птахів

Наприкінці XVIII століття мандрівні голуби населяли північноамериканське небо. Їх було близько шести мільярдів, а їхні зграї були настільки величезними, що, пролітаючи над головою, вони на кілька днів затьмарювали небо. Для мисливців ці кочові птахи здавалися невичерпним ресурсом. Проти голубів у промислових масштабах застосовувалися рушниці, сітки, отрута та вогонь, що призвело до катастрофічного скорочення їх чисельності з 1870 року. Марта, остання представниця свого виду, померла в неволі у 1914 році. Зникнення виду вразило всіх і стало сигналом до дій задля збереження птахів.



Голуб Марта / Фото Enno Meyer, Wikimedia Commons

Джим – кінь, який модернізував медицину

У 1890-х роках лікарі використовували коня на прізвисько Джим для виробництва ліків проти дифтерії. Після того, як Джим захворів правцем, його заражена кров була помилково використана в медицині, і це призвело до загибелі 13 дітей. Після цього випадку ухвалили суворі закони про медичну безпеку та створення Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).



Кінь Джим / Фото Missouri History Museum

Тібблс – кіт, що став причиною вимирання

У 1894 році кіт на прізвисько Тібблс поодинці знищив всю популяцію дрібних птахів волове очко на острові Стівенса, що в Новій Зеландії. Це стало одним із перших задокументованих випадків вимирання, спричиненого діяльністю людини.

Вівця Доллі – перша успішно клонована тварина

Доллі – найвідоміша вівця в історії, що народилася в Единбурзькому інституті Розіна 5 липня 1996 року у трьох матерів. Вона виникла з клітини, витягнутої з молочної залози дорослої вівці. Генетичний матеріал з клітини було вилучено та введено в яйцеклітину другої вівці, з якої було видалено генетичний контент. Потім яйцеклітину стимулювали електричним струмом, щоб вона почала ділитися як повноцінний ембріон. Зрештою її імплантували в матку сурогатної матері.

Ставши першим ссавцем, успішно клонованим з іншої дорослої людини, Доллі відкрила ящик Пандори, повний наукових можливостей. Після появи Доллі люди клонували кішок, собак, коней, корів і багатьох інших ссавців.

Дивіться відео 24 Каналу про вівцю Доллі

Жінка з гускою: що означає найдавніше зображення взаємодії людини й тварини?