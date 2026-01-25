Смугастий тенрек належить до дуже цікавої групи тварин. Про це пише BBC Wildlife Magazine.
Що відомо про смугастого тенрека?
Загалом, тенреки в основному ендемічні для острова Мадагаскар. Цікаво, що попри близьке споріднення, вони доволі різноманітні, сильно відрізняючись за розміром тіла, зовнішнім виглядом і способом життя.
"Незважаючи на те, що вони не дуже схожі один на одного, багато з них, тим не менш, дуже нагадують інші види тварин, з якими вони зовсім не пов'язані. Деякі схожі на їжаків, деякі на землерийки, інші на щурів і мишей. Таким чином, вони є прикладом як дивергентної, так і конвергентної еволюції", – йдеться в статті.
В матеріалі вказують, що дивергентна еволюція – це, коли види в одній групі розвивають різні ознаки у відповідь на різні середовища проживання і спосіб життя.
Конвергентна – це, коли види в різних групах розвивають схожі риси через схожий вплив навколишнього середовища.
Зокрема, смугастий тенрек, як і віддалено споріднені з ним їжаки, розвинув гострі шипи як захист від хижаків.
Яких тваринок нещодавно бачили в Україні?
В Черкасах помітили рідкісну гостю – качку-мандаринку. Зустріч з цією птахою – справжня рідкість.
В нацпарку "Тузлівські лимани" також нещодавно побачили лісового кота. Це дуже обережний хижак, який уникає контактів з людьми.
На Одещині помітили та сфотографували рідкісного птаха. Виявити його вдалося у темний час доби – його присутність видало пронизливе виття, змішане зі свистом