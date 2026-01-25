Смугастий тенрек належить до дуже цікавої групи тварин. Про це пише BBC Wildlife Magazine.

Що відомо про смугастого тенрека?

Загалом, тенреки в основному ендемічні для острова Мадагаскар. Цікаво, що попри близьке споріднення, вони доволі різноманітні, сильно відрізняючись за розміром тіла, зовнішнім виглядом і способом життя.

"Незважаючи на те, що вони не дуже схожі один на одного, багато з них, тим не менш, дуже нагадують інші види тварин, з якими вони зовсім не пов'язані. Деякі схожі на їжаків, деякі на землерийки, інші на щурів і мишей. Таким чином, вони є прикладом як дивергентної, так і конвергентної еволюції", – йдеться в статті.

В матеріалі вказують, що дивергентна еволюція – це, коли види в одній групі розвивають різні ознаки у відповідь на різні середовища проживання і спосіб життя.

Конвергентна – це, коли види в різних групах розвивають схожі риси через схожий вплив навколишнього середовища.

Зокрема, смугастий тенрек, як і віддалено споріднені з ним їжаки, розвинув гострі шипи як захист від хижаків.

