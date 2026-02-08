Фахівці пояснили, за рахунок яких фізіологічних механізмів це стає можливим і як це впливає на організм змії. Про це пише Forbes.

Що відомо про змію, яка може обманути смерть?

Зазвичай змії переміщуються до скельних тріщин, нір гризунів, де температура повітря не опускається нижче нуля. Це поширена практика зимівлі для них, відома як брумація.

Проте, якщо зима настане раніше, ніж очікувалося, буде погано ізольоване сховище, то деякі змії можуть опинитися в умовах замерзання.

В таких екстремальних ситуаціях проявляється унікальна, хоча й обмежена, морозостійкість червонобокої підв'язкової змії (Thamnophis sirtalis parietalis).

У видання пишуть, що підв'язкові змії можуть вижити за короткочасного впливу температури -2,5 градусів Цельсія, при цьому приблизно 40% води в їхньому тілі замерзне. Однак важливим застереженням є те, що вони можуть вижити в такому стані лише кілька годин.



Є змія, яка "обманює" смерть / Фото Unsplash (cecile mousist)

Дослідники були вражені, виявивши, що змії змогли повністю відновитися після 3 годин заморожування за такої температури.

Однак їх виживання знизилося приблизно до 50% через 10 годин. Однак, практично жодна змія не відновлювалася після 24 – 48 годин, коли в їхніх тілах утворився дуже високий вміст льоду.

Відтак, хоч тривале перебування в холоді зазвичай смертельне, вони все ж можуть якимось чином пережити короткочасні заморозки.

Дослідники зазначають, що така стійкість залежить від 2 скоординованих реакцій:

Метаболічна депресія. Під час утворення льоду кровообіг і надходження кисню майже повністю зупиняються. Це знижує потребу клітин в енергії та дозволяє їм тимчасово виживати без кисню.

Кріопротектори. У тканинах змії накопичуються молекули, які зменшують пошкодження клітин льодом і осмотичний стрес. Але на відміну від сильних стрибків глюкози, які спостерігаються у морозостійких жаб, змії, як правило, демонструють менше, тканинно-специфічне збільшення таких сполук, як таурин, та помірне вивільнення глюкози.

Експерти вказують, що це вікно виживання дуже вузьке. На відміну від амфібій, які можуть тривалий час залишатися замороженими, рептилії, які можуть пережити замерзання, можуть зробити це лише за відносно помірних мінусових температур і лише протягом короткого періоду.

