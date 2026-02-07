Він наче привид. Про це пише Чорнобильський заповідник та заповідник Розточчя.

Дивіться також "Секретне послання": мертвий голуб у димоході мав зашифроване повідомлення часів Другої світової

Що відомо про дрімлюгу?

Дрімлюга – досить оригінальний та незвичний зовні птах. Він активний вночі, а вдень справді дрімає. Саме вдень він сидить непорушно на гілці чи землі, заплющивши очі, через що здається, ніби постійно дрімає, звідки і пішла його назва.

Завдяки своєму вбранню, дуже вміло маскується. А ще відомий завдяки своїй своєрідній пісні. Монотонна трель"рьрьрьрьрьрь" – нагадує бурчання жаб або торохтіння мотоцикла. І співає її аж від заходу до світанку цілісіньке літо,

– розповіли в заповіднику Розточчя.



Дрімлюга – незвичний птах / Фото Чорнобильського заповідника

Вони харчуються комахами, яких ловлять у повітрі. Зазвичай ці незвичні птахи оселяється на відкритих ділянках – згарищах, перелогах, галявинах, узліссі.

Ззовні вони мають "вбрання", завдяки якому вміло маскуються. Вони мають сірувато-буре забарвлення і це добре маскує їх серед опалого листя, шматків кори чи хмизу.

Знайти гніздо дрімлюги дуже важко. Зазвичай, птах злітає з кладки майже з-під ніг, коли людина підходить дуже близько. Полюючи на комах, дрімлюга несподівано, наче привид, з'являється з темряви і також несподівано зникає,

– розповіли в Чорнобильському заповіднику

Вони відлітають в серпні – вересні. Однак все ж деякі птахи затримуються до початку жовтня.

Яких птахів бачили в Україні?