Для дітей, народжених у перший день року, часто обирають імена з глибоким сенсом – пов'язані з початком, світлом, оновленням і перспективою. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку імен для дівчаток і хлопчиків, які особливо вдало резонують із цією датою.

Цікаво Ви не повірите: є країна, де відзначають Новий рік більше як 7 разів

Як назвати дівчинку, яка народилася в перший день року?

Анастасія

Це ім'я походить від давньогрецького слова "анастас", що означає "воскреслий", "безсмертний", "повсталий", як пишуть на сайті "Як звати".

Анастасія поєднує в собі надійність, ніжність, легкість і внутрішню силу. Зимові носійки цього імені часто вирізняються стриманістю, гострим розумом і практичністю. Вони вміють створювати порядок, цінують стабільність і відповідально ставляться до життя.

Світлана

Ім'я, яке асоціюється з теплом і ласкою. Воно означає "промениста", "чиста", "світла".

Світлана – енергійна, емоційна й сильна особистість, яка водночас дуже вразлива. Вона не боїться змін, постійно перебуває в русі та шукає нові можливості, проте в життєво важливий може проявити нерішучість. При цьому Світлана має здатністю починати з нуля навіть у складні моменти. Її ім'я володіє потужною енергетикою і наділяє свою власницю невичерпною енергією, емоційністю та імпульсивністю.

Софія

Це ім'я має грецького походження, що перекладається як "мудрість". Воно символізує глибину, зрілість і вміння йти на компроміс.

Софія – цілеспрямована, відповідальна й водночас гнучка. Вона вміло адаптується до змін, не боїться нових починань і вміє досягати успіху в різних сферах життя. Відкрита до людей, уважна й щира, Софія завжди знаходить спільну мову навіть в малознайомій компанії.

Дитина / Фото Canva

Як назвати хлопчика, який народився 1 січня?

Богдан

Це слов'янське ім'я, що перекладається як "Богом даний", "дарований Богом". Так здавна називали довгоочікуваних або особливих дітей.

Богдан – ім'я сили, впевненості та величі. Його носії зазвичай наполегливі, цілеспрямовані й принципові. Водночас схильні до спрощення, ліні й повільності. Вони добре орієнтуються в соціумі, цінують власні здібності та прагнуть зайняти гідне місце в житті, але бувають уперті й зарозумілі.

Олександр

Ім'я давньогрецького походження, яке означає "захисник". Воно асоціюється з надійністю, силою та цілеспрямованістю.

Олександри – харизматичні, активні й товариські. Часто стають душею компанії, вміють підтримувати близьких і цінують дружбу.

Максим

Це ім'я з'явилося в Стародавньому Римі як прізвисько одного з членів сім'ї знатного і багатого роду, яке передається нащадкам. Воно перекладається як "великий", "грандіозний", "максимальний".

Максим – відкритий, доброзичливий і комунікабельний. Він легко знаходить спільну мову з людьми, має гарну інтуїцію та прагне реалізувати свій потенціал на повну. До того ж володіє своєрідним мисленням і має оригінальне почуття гумору. Важливо згадати, що Максим не любить, коли його думкою нехтують.

Крім того, батькам можна придивитися до таких варіантів імен для дітей, народжених 1 січня: Єва, Зоряна, Мирослава, Віра, Лада, Ян, Данило, Адам, Марк, Тимофій та Святослав.