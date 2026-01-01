Для дітей, народжених у перший день року, часто обирають імена з глибоким сенсом – пов'язані з початком, світлом, оновленням і перспективою. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку імен для дівчаток і хлопчиків, які особливо вдало резонують із цією датою.
Як назвати дівчинку, яка народилася в перший день року?
Анастасія
Це ім'я походить від давньогрецького слова "анастас", що означає "воскреслий", "безсмертний", "повсталий", як пишуть на сайті "Як звати".
Анастасія поєднує в собі надійність, ніжність, легкість і внутрішню силу. Зимові носійки цього імені часто вирізняються стриманістю, гострим розумом і практичністю. Вони вміють створювати порядок, цінують стабільність і відповідально ставляться до життя.
Світлана
Ім'я, яке асоціюється з теплом і ласкою. Воно означає "промениста", "чиста", "світла".
Світлана – енергійна, емоційна й сильна особистість, яка водночас дуже вразлива. Вона не боїться змін, постійно перебуває в русі та шукає нові можливості, проте в життєво важливий може проявити нерішучість. При цьому Світлана має здатністю починати з нуля навіть у складні моменти. Її ім'я володіє потужною енергетикою і наділяє свою власницю невичерпною енергією, емоційністю та імпульсивністю.
Софія
Це ім'я має грецького походження, що перекладається як "мудрість". Воно символізує глибину, зрілість і вміння йти на компроміс.
Софія – цілеспрямована, відповідальна й водночас гнучка. Вона вміло адаптується до змін, не боїться нових починань і вміє досягати успіху в різних сферах життя. Відкрита до людей, уважна й щира, Софія завжди знаходить спільну мову навіть в малознайомій компанії.
Дитина / Фото Canva
Як назвати хлопчика, який народився 1 січня?
Богдан
Це слов'янське ім'я, що перекладається як "Богом даний", "дарований Богом". Так здавна називали довгоочікуваних або особливих дітей.
Богдан – ім'я сили, впевненості та величі. Його носії зазвичай наполегливі, цілеспрямовані й принципові. Водночас схильні до спрощення, ліні й повільності. Вони добре орієнтуються в соціумі, цінують власні здібності та прагнуть зайняти гідне місце в житті, але бувають уперті й зарозумілі.
Олександр
Ім'я давньогрецького походження, яке означає "захисник". Воно асоціюється з надійністю, силою та цілеспрямованістю.
Олександри – харизматичні, активні й товариські. Часто стають душею компанії, вміють підтримувати близьких і цінують дружбу.
Максим
Це ім'я з'явилося в Стародавньому Римі як прізвисько одного з членів сім'ї знатного і багатого роду, яке передається нащадкам. Воно перекладається як "великий", "грандіозний", "максимальний".
Максим – відкритий, доброзичливий і комунікабельний. Він легко знаходить спільну мову з людьми, має гарну інтуїцію та прагне реалізувати свій потенціал на повну. До того ж володіє своєрідним мисленням і має оригінальне почуття гумору. Важливо згадати, що Максим не любить, коли його думкою нехтують.
Крім того, батькам можна придивитися до таких варіантів імен для дітей, народжених 1 січня: Єва, Зоряна, Мирослава, Віра, Лада, Ян, Данило, Адам, Марк, Тимофій та Святослав.