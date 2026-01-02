В Україні існують прізвища, які особливо вражають своєю поетичністю та автентичністю. Багато з них мають таке унікальне коріння, що їх неможливо зустріти в жодній іншій країні світу. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Дивіться також 3 найпопулярніші імені для хлопчиків, які будуть в тренді у 2026 році

Які найгарніші прізвища можна почути лише в Україні?

Ласкавий

Це прізвище асоціюється з внутрішньою силою та добротою. Лише 306 українців можуть похизуватися таким родовим іменем. Носії цього прізвища здебільшого мешкають на Київщині. У реєстрах родове ім'я Ласкавий згадується серед київського міщанства та репресованих, зазначає генеалогічне товариство "Рідні".

Вишневецький

Це прізвище вказує на князівське походження предків. У сучасному світі відомо про 585 носіїв такого родового імені в Україні. Нині вони переважно живуть на Дніпровщині та Харківщині. Що цікаво, прізвище Вишневецький згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Любимов

Прізвище Любимов утворене від слова любити, тому зазвичай викликає позитивні асоціації та емоції у людей. Наразі відомо про 333 власники такого родового імені в Україні. Здебільшого вони мешкають на Київщині та Дніпровщині. До речі, це прізвище згадується у реєстрах серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих.

Прізвища, які є лише в Україні / Фото Freepik

Які ще старовинні прізвища неможливо почути за кордоном?