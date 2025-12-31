Цього разу в центрі уваги опинилися короткі, легкі у вимові імена, а також ті, що мають міжнародне звучання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nameberry. Які саме чоловічі імена очолять рейтинги популярності у 2026 році – читайте далі в матеріалі.

Не пропустіть Не Софія та Анна: які імена будуть найпопулярнішими у 2026 році

Які чоловічі імена будуть у тренді у 2026 році?

Крід

За однією з версій, це ім'я має англійське походження та означає "віра" або "вірити". Зазвичай так називають сильних особистостей, чиє життя базується на чітких принципах. Такі чоловіки не бояться викликів і завжди йдуть до своєї мети найкоротшим шляхом. Кріди зневажають брехню і завжди готові взяти на себе відповідальність за результат.

Тадео

Таке ім'я має кілька версій походження. За однією з них, воно має грецьке коріння та перекладається як "сміливий" або "хоробрий", зазначає сайт Як звати. Водночас за іншою версією, ім'я Тадео трактується як "серце". Його власники – переважно чоловіки, які поєднують у собі м'якість серця та неабияку відвагу. Тадео зазвичай мають харизму та природний дар подобатися людям. Такі чоловіки вміють слухати своє серце та залишатися відданими своїм ідеалам навіть у складні часи.

Едмунд

Ім'я Едмунд має давньоанглійське коріння та означає "захисник багатства". Його представники понад усе цінують честь, стабільність і відповідальність. Едмунди мають аналітичний склад розуму та стратегічне мислення. Вони не схильні до імпульсивних рішень, віддаючи перевагу ретельному плануванню. Такі чоловіки завжди стануть на захист своїх близьких.

Трендові імена для хлопчиків 2026 / Фото Freepik

Які ще імена будуть популярними у 2026 році?